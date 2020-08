40 km/h na autostradzie? Takie rzeczy tylko w Polsce

40 km/h. Takie ograniczenie prędkości ustawiono na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Krzyżowa a LSSE Obszar Krzywa. Kilka dni temu doszło tam do "samoistnego" uszkodzenia stanowiących nawierzchnię płyt betonowych. Chodzi o odcinek, którego korzenie sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku...

Usterkę zgłoszono w piątek 21 sierpnia. Uszkodzeniu uległo kilka płyt betonowych, które odspoiły się od nawierzchni i wypiętrzyły względem siebie. Ruch na obu pasach w kierunku zachodnim udało się przywrócić w niedzielę ale wypełnienie ubytków asfaltem doprowadziło do kuriozalnej sytuacji. Na autostradzie pojawiło się wówczas czasowe ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Prace "analityczno-koncepcyjne" nad "pilną" rozbudową dolnośląskiego odcinka A4 trwają już od przeszło roku. Do tej pory wciąż nie udało się ustalić nawet czy droga przebiegać będzie nowym śladem (co w oczywisty sposób zminimalizowałoby korki), czy korzystniejsze będzie jednak jej poszerzenie w obecnym kształcie (plany zakładają dwie jezdnie po trzy pasy ruchu).

W drugim przypadku poważnym problemem są m.in. przebiegające nad nią wiadukty, a kierowców będzie czekać - na czas przebudowy - istny armagedon.

Przypominamy, że historia autostrady A4 zaczyna się latach 30. XX wieku. Wtedy powstało łącznie 103 km ówczesnej trasy, która łączyła Berlin z niemieckim wówczas Bytomiem. W powojennych latach na autostradzie A4 ruch był znikomy. Dopiero produkcja rodzimych samochodów osobowych przyczyniła się do tego, że A4 została włączona do komunikacyjnej architektury drogowej. Obecnie A4 jest częścią trasy międzynarodowej E-40, leżącej w III transeuropejskim korytarzu transportowym, który przebiega od portu Calais we Francji do wschodnich krańców Kazachstanu.

Dolnośląski odcinek A4, jako Reichsautobahn (Rab 9), wybudowany został przez władze hitlerowskich Niemiec w latach 1936-1939. Odcinek, na którym doszło do awarii to wyremontowany i przebudowany w latach 1994-1996 fragment poniemieckiej autostrady A12 (od Golnic do Krzywej) o długości ok. 16 km.