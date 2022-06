Co oznaczają znaki D-5 i B-31? I jaka jest między nimi różnica?

Spis treści: 01 Znaki drogowe D-5 i B-31 - jaka różnica

Znaki drogowe D-5 i B-31 - jaka różnica

Zanim omówimy same przepisy dotyczące zwężeń na drodze, popatrzcie na poniższą, jakże wymowną sytuację:

Wideo Nie zastosował się do znaku B-31 i wymusił pierszeństwo

Znak D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni" wyraźnie wskazuje, że autor tego filmiku ma tu pierwszeństwo. Tymczasem z przeciwka nadjeżdżają samochody, a ich kierowcy nie mają najmniejszego zamiaru zastosować się do oznakowania. Pan z czerwonego Volkswagena Golfa wyraża w dodatku jeszcze jakieś pretensje.

Być może ci kierowcy nie znają znaczenia tych znaków:

Zdjęcie Znaki dotyczące pierwszeństwa na zwężeniach nie są trudne do interpretacji / Informacja prasowa

Powyższe znaki występują zawsze w parze. Z jednej strony zwężenia ustawiany jest znak D-5 "pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni", a z przeciwnej strony znak B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka".

Wystarczy zauważyć, że drugi z nich jest znakiem zakazu. Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się. Przy takim oznakowaniu zwężonego odcinka jezdni jasne powinno być, że pierwszeństwo ma pojazd zielony przed autem czerwonym:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Widzisz znak kwadratowy, to masz pierwszeństwo, widzisz okrągły - nie masz pierwszeństwa. Jeden znak jest informacyjny, drugi zakazu - czy można to zrobić prościej?

Wymijanie na zwężeniu drogi

Warto jednak zauważyć, że znak B-31 nie wyraża jednak bezwzględnego obowiązku zatrzymania pojazdu przed zwężonym odcinkiem jezdni. Jeśli z przeciwka jedzie np. motocykl i jest możliwe bezpieczne wyminięcie się tego pojazdu z naszym autem, to możemy wjechać na zwężony odcinek jezdni.

Odradzam natomiast próby wymijania się na milimetry na takim zwężonym odcinku. Czy nie lepiej poczekać chwilę i nie ryzykować kolizji? Może zdarzyć się i tak, że to wy macie pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni, ale kierowca nadjeżdżający z przeciwka usiłuje wyminąć się z wami "na styk".

Zdjęcie / INTERIA.PL

Tu chcę przekazać unikalną radę doświadczonych kierowców i instruktorów. Jeśli widzisz, że ktoś jadący z przeciwka wpycha się na zwężony odcinek jedni i istnieje ryzyko kolizji, zatrzymaj swój pojazd. Dlaczego? Bo jeśli on zahaczy twoje auto lusterkiem albo innym elementem, to będzie oznaczało, że uderzył w stojący pojazd. Jego wina będzie zatem wyłączna i ewidentna. Jeżeli natomiast obaj będziecie jechać, staniecie się współsprawcami zderzenia.

Kto ma pierwszeństwo na zwężeniu jezdni

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni nie oznacza jednak, że macie prawo w sposób bezwzględny ten przywilej egzekwować:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Jeśli widzicie nadjeżdżający z przeciwka pojazd, to po prostu poczekajcie, pozwólcie mu zjechać nawet jeśli macie pierwszeństwo. Zablokowanie zwężonego odcinka jezdni i zmuszanie tamtego kierowcy do wycofania się kiepsko będzie świadczyło o waszej kulturze.

Wideo Wymuszenie na zwężeniu

Tak jak to widać na powyższym filmiku. Wprawdzie przysługuje mu pierwszeństwo na zwężonym odcinku, ale po co ustawia swoje auto na środku jezdni i utrudnia zjechanie kierowcom, którzy zbliżali się z przeciwka? Zwróćmy uwagę, że kiedy samochód autora filmu stał się widoczny dla kierowców nadjeżdżających z przeciwnego kierunku, byli oni już na zwężeniu. Co mieli zatem zrobić? Wycofać się? Niezależnie od znaków warto zawsze okazać odrobinę wyrozumiałości i życzliwości.

Uniwersalne zasady pierwszeństwa

A jak postąpić w sytuacji, kiedy zwężony odcinek jezdni nie jest oznakowany? W takim przypadku życzliwość, a także wyobraźnia i umiejętność myślenia będą szczególnie przydatne. To właśnie logika i myślenie nakazują, aby udzielić pierwszeństwa pojazdowi większemu i cięższemu, np. dużej ciężarówce:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Kierujący takim dużym pojazdem ma o wiele mniejsze szanse na sprawne przyspieszenie i pokonanie w krótkim czasie zwężonego odcinka jezdni. Wśród doświadczonych kierowców zawodowych funkcjonowała kiedyś zasada, że jeśli zwężenie jezdni występuje na wzniesieniu, to pierwszeństwo w takim miejscu ma ten pojazd, który jedzie pod górę. Dlaczego? Kto odgadnie?

Oczywiście dlatego, że po zatrzymaniu przed zwężeniem kierowcy tego pojazdu będzie trudniej ponownie ruszyć pod górę niż temu, który jedzie w dół. Szczególnie trudne może być ruszenie pod górę wielką załadowaną ciężarówką albo autobusem. Powinniście coś o tym wiedzieć, bo przecież wielu polskich kierowców ma poważne problemy z ruszeniem na wzniesieniu nawet małą osobówką.

Proponuje zatem, aby wszyscy kierowcy zapamiętali znaczenie znaków D-5 i B-31. A przede wszystkim patrzmy na znaki, nie jedźcie na pamięć. Tu mamy przykład właśnie takiego postępowania:



Wideo Ja tu mam ***** pierwszeństwo!

Polski kierowca

