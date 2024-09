W 2023 roku utrzymywała się, a nawet wzrosła, konkurencyjność używania gazu LPG jako napędu pojazdów samochodowych w stosunku do benzyny silnikowej. Średnioroczna cena detaliczna gazu stanowiła 46,1 proc. ceny benzyny EU95, podczas gdy rok wcześniej było to 48,9 proc. W pierwszej połowie 2024 roku relacja ta spadła nawet do 42 proc. - do najniższego poziomu od 2016 roku

tłumaczy Bartosz Kwiatkowski, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego