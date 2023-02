Zjechał na chodnik i potrącił trzy osoby. Nagranie z monitoringu przeraża

Na jednej z ulic Siedlec doszło do bardzo groźnie wyglądającego potrącenia. 26-letni kierowca Opla Zafiry zbyt późno zauważył stojące przed nim na ulicy samochody. Chcąc uniknąć kolizji, zdecydował się na manewr omijania - skręcił w prawo i wjechał na chodnik.

Siedlce. Zjechał na chodnik i potrącił trzy osoby

Niestety, na chodniku znajdowały się trzy osoby. Co więcej szły one w tym samym kierunku, w którym jechał Opel, miały go więc za plecami. Mężczyźni w wieku 39-45 lat nie mieli szans na reakcję i zostali uderzeni przez samochód. Siła uderzenia wyrzuciła ich na przydrożne ogrodzenie.

Wszystko nagrała kamera monitoringu

Do potrącenia doszło tuż pod kamerą monitoringu, która zarejestrowała całe zdarzenie.

Wyglądało ono niezwykle poważnie, poszkodowani mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście, przeprowadzone badania wykazały tylko potłuczenia, hospitalizacja nie była konieczna. Potrącenie zostanie więc zakwalifikowane jako kolizja.

26-letni kierowca Opla narobił sobie jednak poważnych kłopotów. Okazało się, że prowadził chociaż za przekroczenie 24 punktów karnych stracił prawo jazdy.

W efekcie młody mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem, a grozić mu mogą nawet 2 lata więzienia oraz wysoka grzywna.