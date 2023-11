Spis treści: 01 Odszkodowanie z OC - reakcja ubezpieczyciela

Wrześniowa tragedia na autostradzie A1, gdzie w wypadku samochodowym zginęła rodzina, przerodziła się w skomplikowaną batalię prawną, której jednym z aspektów jest odszkodowanie. Kia, którą podróżowała rodzina została uderzona przez BMW, które, jak podano, pędziło z prędkością 315 km/h.

Odszkodowanie z OC - reakcja ubezpieczyciela

Jak poinformował adwokat rodziny, ubezpieczyciel samochodu BMW, którego kierowcę podejrzewa się o spowodowanie wypadku, na chwilę obecną odmówił wypłaty odszkodowania. "Decyzja, którą otrzymałem, jest nie tylko lakoniczna i pozbawiona empatii, ale wręcz skandaliczna," - powiedział Łukasz Kowalski, adwokat rodziny, w rozmowie z TVN24.



Zasady prawne a rzeczywistość

W Polsce kluczowym elementem przy rozpatrywaniu odszkodowań w sprawie odpowiedzialności cywilnej jest ustalenie winy. Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne jest wykazanie, że szkoda nastąpiła w wyniku czynu, za który sprawca ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność cywilna opiera się na zasadzie winy, która musi być jednoznacznie ustalona.

W przypadku tragicznego wypadku na A1, ustalenie winy może być skomplikowane, bo dochodzenie jest w toku i nie wszystkie fakty są jasne. Pomimo tego, że przeprowadzenie oględzin przez biegłego ubezpieczyciela może dostarczyć cennych informacji na temat okoliczności wypadku, same oględziny nie zawsze są wystarczające do ostatecznego ustalenia winy.

Biegły może ocenić stan techniczny pojazdów, możliwe przyczyny zdarzenia, a także zrekonstruować przebieg wypadku. Jednakże decyzja o wypłacie odszkodowania często wymaga więcej niż tylko technicznej oceny zdarzenia. Potrzebne są również dowody prawne i okolicznościowe, takie jak zeznania świadków, nagrania z kamer, wyniki dochodzenia policyjnego, czy opinie innych biegłych. Oględziny przeprowadzone przez biegłego ubezpieczyciela mogą dostarczyć istotnych informacji do sprawy, nie mają one decydującego głosu w kwestii odpowiedzialności prawnej. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, kiedy odpowiedzialność za wypadek nie jest jasno określona lub jest przedmiotem sporu. Ostateczna decyzja o wypłacie odszkodowania z OC zależy od całościowej oceny wszystkich dostępnych dowodów i może być przedmiotem długiego procesu sądowego, szczególnie w tak poważnej sprawie.

Odszkodowanie z OC - dalsze postępowanie prawne

Prawny przedstawiciel rodziny, Łukasz Kowalski, dostarczył dokumentację mającą wykluczyć winę zmarłego kierowcy i podkreślić odpowiedzialność kierowcy BMW. Jak sam określił, "uzasadnienie, które otrzymałem, jest mało konkretne i nie wykazuje współczucia". Dlatego planuje on odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i rozważa złożenie skargi do Rzecznika Finansowego.



Co się dzieje z podejrzanym kierowcą BMW

W toku dochodzenia ws. tragicznego wypadku na autostradzie A1, podejrzany o spowodowanie kolizji kierowca BMW, Sebastian M., został ujęty w Dubaju. Po tym, jak udało się go namierzyć dzięki listowi gończemu, obecnie przebywa on w areszcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oczekując na postępowanie ws. ekstradycji. Jego proces prawny będzie miał kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności wypadku i ustalenia odpowiedzialności za śmierć rodziny.

Sebastian M. nie chce ekstradycji, chce za to objęcia tzw. listem żelaznym. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odroczył wydanie orzeczenia w sprawie listu żelaznego dla Sebastiana M. do 17 listopada. List żelazny to środek ochronny, który pozwala podejrzanemu na pozostanie na wolności do czasu wydania prawomocnego wyroku. To odroczenie wskazuje na złożoność procesu prawnego i konieczność dokładnego zbadania wszystkich aspektów sprawy.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1, gdzie życie straciła cała rodzina, może być przyczynkiem do złożonej debaty na temat odpowiedzialności cywilnej i procesów odszkodowawczych. Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela oraz aresztowanie podejrzanego o spowodowanie wypadku kierowcy BMW w Dubaju otwierają dyskusję o systemie prawnym, bezpieczeństwie drogowym i etyce korporacyjnej.