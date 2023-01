Wydano zgodę na kolejny odcinek S7. Gdzie powstanie?

W rok w Polsce przybyło 267 km dróg szybkiego ruchu. Mamy listę

GDDKiA poinformowała, że zakończono pierwszy etap projektowania i niebawem ruszy realizacja robót w terenie. Wybudowane zostanie ok. 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, pomiędzy Załuskami a Modlinem. Inwestycja obejmie także dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna oraz drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość kontraktu to 636 mln zł

Wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa, a wartość kontraktu wynosi ok. 636 mln zł. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest latem 2025 r. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Zdjęcie Wydano zgodę na kolejny odcinek S7 / GDDKiA

Droga S7. Jak przebiega budowa?

23 grudnia br. zniknęły ostatnie ograniczenia w ruchu na nowym odcinku S7 Napierki - Płońsk. To oznacza, że kierowcy mają już do dyspozycji drogę ekspresową od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do Płońska w pełnym zakresie i z dopuszczalną prędkością 120 km/h dla pojazdów osobowych. To łącznie 71 km.

Na S7 Modlin - Czosnów roboty w terenie rozpoczęły się na początku września br. Szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu jak i inne informacje dostępne są na stronie internetowej kontraktu: S7 Płońsk - Czosnów.

Z kolei dla odcinka Płońsk - Załuski Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Według GDDKiA - powinno się ono zakończyć w marcu 2023 roku.

W przygotowaniu jest także S7 Czosnów - Kiełpin - Warszawa (S8). Dla odcinka Czosnów - Kiełpin przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy. Po przyznaniu środków finansowych zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania. Natomiast dla zadania Kiełpin - Warszawa jest przygotowywana dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego.

W listopadzie 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania od decyzji środowiskowej dla budowy tego odcinka według wariantu II. Oznacza to, że ostateczna decyzja środowiskowa daje zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji.

