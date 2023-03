Spis treści: 01 Kierowca Opla uderzył w bramę i uciekł

02 Policja prosi o pomoc we wskazaniu sprawcy

Choć do zdarzenia doszło w połowie lutego obecnego roku, policja udostępniła nagranie dopiero teraz. Wpadła autem do rowu i nie miała jak go zabrać. Policji zostawiła kartkę

Na filmie możemy zobaczyć, jak kierowca Opla Zafiry wypada z drogi i uderza w bramę wjazdową jednej z firm znajdującej się na ulicy Polskiej w Zawierciu. Najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Kierowca nie poczuwał się jednak do odpowiedzialności. Samochód nie został uszkodzony na tyle, by nie mógł jeździć. W związku z tym sprawca... wycofał i odjechał.

Choć na podstawie udostępnionego przez funkcjonariuszy nagrania wskazanie sprawcy jest trudne, z pewnością w okolicy na różnego rodzaju sklepach czy siedzibach firm również zamontowane są kamery monitoringu, które pomogą w ustaleniu tożsamości kierowcy Opla. Być może znajdą się również świadkowie, którzy widzieli uszkodzoną zieloną Zafirę.

Policja prosi, by kontaktował się z nią każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy. funkcjonariusze zaznaczają, że gwarantują anonimowość.

