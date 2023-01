Ważny krok ku budowie nowego docinka drogi S1

Oprac.: Krzysztof Mocek

Do Wojewody Śląskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S1. Dotyczy on trasy o długości ok. 2,9 km od węzła Bieruń do węzła Oświęcim oraz 4 km dróg niższych kategorii.

Zdjęcie Ważny krok ku budowie nowego docinka drogi S1 / GDDKiA