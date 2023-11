Warszawa padała dane o wypadkach. Takich liczb nie było jeszcze nigdy

Spis treści: 01 Tak bezpiecznie na drogach w Warszawie nie było od lat

02 Stosunek śmiertelnych wypadków spadł o ponad 40 proc.

03 Pomogły zmiany w przepisach i wyższe mandaty?

04 Niestety wynik może się jeszcze pogorszyć

Tak bezpiecznie na drogach w Warszawie nie było od lat

Warszawa bez wątpienia ma powód do dumy w kwestiach dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Już ubiegłoroczne statystyki wypadkowe w stolicy przyniosły prawdziwie chlubny wynik. W całym 2022 roku na ulicach Warszawy zginęły 33 osoby, z czego do końca października odnotowano 29 przypadków śmiertelnych. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku sytuacja będzie przedstawiać się jeszcze lepiej.

Stosunek śmiertelnych wypadków spadł o ponad 40 proc.

Jak podaje Warszawski Zarząd Dróg Miejskich, do końca października tego roku na warszawskich ulicach zginęło 17 osób. To oczywiście wciąż o 17 osób za dużo, jednak w zestawieniu z poprzednimi latami nowe dane świadczą o prawdziwie spektakularnym wyniku. Dość powiedzieć, że liczba śmiertelnych wypadków na Warszawskich drogach spadła w stosunku do zeszłego roku o ponad 40 proc. A dawniej było jeszcze gorzej, przykładowo w samym 2011 roku w Warszawie zginęło aż 90 osób.

Reklama