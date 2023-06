Ukradł samochód, ukradł paliwo, a potem brawurowo uciekał przed policją

Spis treści: 01 Ukradł samochód i pojechał zatankować

Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego miał fantazję i sporo odwagi, żeby wpaść na tak pokręcony plan i - co gorsza - spróbować go zrealizować. Wszystko zaczęło się nad ranem ok. godz. 7.30, kiedy dzielnicowy z Grybowa (woj. małopolskie) otrzymał zgłoszenie dotyczące zaginionego auta. Informację przekazał policji właściciel posesji, z której w niewyjaśnionych okolicznościach zniknął czerwony Peugeot 206.

Ukradł samochód i pojechał zatankować

Samochód został bez wiedzy właściciela “pożyczony" przez 37-latka. Mężczyzna włamał się na posesję, wsiadł do samochodu i odjechał w siną dal. Obyło się bez wybijania szyb i majstrowania przy stacyjce, ponieważ kluczyki były już w środku. Gdy okazało się, że na przejażdżkę nie wystarczy paliwa, jegomość pojechał zatankować. Po uzupełnieniu baku paliwa mężczyzna postanowił odjechać bez płacenia.

Gdy był gotowy do jazdy, ruszyła za nim policja

Kiedy wszystko było już dopięte na ostatni guzik, czerwonym hatchbackiem zainteresował się patrol. Po potwierdzeniu numerów rejestracyjnych, funkcjonariusze ruszyli w pościg. Złodziej na widok niebieskich lamp gwałtownie przyspieszył, jednak opanowanie francuskiego mieszczucha przerosło 37-latka. Na łuku drogi mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i zakończył jazdę na skarpie.

37-latek ma problemy. Grozi mu do 5 lat więzienia

Policjanci uniemożliwili złodziejowi kontynuowanie jazdy i zaczęli wyjaśniać sprawę. Uciekinier, jak się później okazało, był trzeźwy, ale mimo tego nie powinien nawet myśleć o jeździe samochodem z uwagi na cofnięte uprawnienia. Niestety uległ pokusie i teraz za to odpowie. Zwłaszcza, że samochód w którym go zatrzymano, ukradł chwilę wcześniej. Zatrzymany usłyszał od policjantów zarzuty zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za te przestępstwa grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

