Tony zmiażdżonej stali, prawdziwy armageddon. Wszystko przed kierowcę BMW

W nocy z wtorku na środę w miejscowości Radonice doszło do koszmarnego wypadku. Chwilę przed północą na drodze wojewódzkiej nr 579 srebrne BMW zderzyło się czołowo z ciągnikiem. Kierowcy obydwu pojazdów zostali przetransportowani do szpitala. Na nagraniu widać, jak do tego doszło.

Zdjęcie BMW zderzyło się czołowo z traktorem. Jest nagranie/Facebook JRG Błonie /