Tajemnicze odcinki DOL. Lepiej spójrz nad głowę, gdy nimi jedziesz

Czym są odcinki DOL? Do czego służą?

DOL to Drogowe Odcinki Lotniskowe, czyli krótkie fragmenty dróg, które mogą być wykorzystywane jako pasy do lądowania samolotów wojskowych. Są również wykorzystywane jako rezerwowe lotniska dla wojska i samolotów cywilnych - jeśli zajdzie taka potrzeba.

Odcinki DOL są zwykle organizowane na szerokich wielopasmowych fragmentach dróg (co najmniej dwa pasy w jedną stronę), w okolicy terenów leśnych. Są zaprojektowane w taki sposób, że powinny pozwolić na szybkie przeorganizowanie drogi i zamianę w lotnisko. Oznacza to, że infrastruktura drogowa na danym odcinku jest łatwa do usunięcia lub przeorganizowania (bariery nie zostały zamocowane na stałe, brak słupów, mostków i innych obiektów drogowych), a na obu końcach odcinka DOL powinny znajdować się duże poszerzenia drogi - parkingi lub szerokie zatoki mające służyć jako stojanki, czyli MPS - miejsca postoju samolotów.

Odcinki DOL - gdzie znajdują się w Polsce?

Na terenie Polski znajdują 22 odcinki DOL, które mogą służyć jako lotnisko rezerwowe. Niestety większość z nich jest w różnym stopniu degradacji. W związku z prowadzeniem w tych miejscach normalnego ruchu drogowego pasy w większości przypadków uległy zniszczeniu - pojawiły się koleiny, nierówności i przeszkody, które dyskwalifikują je z użycia jako DOL. Dlatego 19 z 22 odcinków jest nieczynna - wyłączona z ewentualnego użycia. Aktywne pozostają wciąż tylko trzy odcinki:

DOL Łukęcin - w pobliżu Dziwnowa - pas o długości 2200 metrów i szerokości zaledwie 10 metrów - niełatwo go przegapić podczas podróży na wakacje na Pomorze Zachodnie (w złym stanie technicznym)

DOL Kliniska - w pobliżu Szczecina - Długość 2000 i szerokość 10 m - to pas na którym po raz ostatni lądował samolot w Polsce - było to w 2003 roku

DOL Stara Jastrząbka - odcinek na autostradzie A4 Tarnów Północ - Dębica Wschód

Czy samoloty mogą lądować na odcinkach DOL?

Odcinki DOL muszą najpierw zostać przystosowane do pełnienia roli lotniska zanim wylądują na nim samoloty. To oznacza że po pierwsze muszą zostać wyłączone z ruchu - w razie potrzeby droga musi zostać zablokowana i wykluczona z ruchu drogowego i dopiero wtedy, po przeprowadzeniu pełnej inspekcji oraz przygotowań może zostać wykorzystywana jako lotnisko.