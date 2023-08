Szpaner z Gliwic skasował przystanek. W aucie "driftera" jechało małe dziecko

Spis treści: 01 Kochali niebezpieczną jazdę i słono zapłacili

Nadpobudliwy kierowca w sportowej furze i publika z telefonami - co może pójść nie tak? Na początku czerwca br. kierowca zielonego Lamborghini przekonał się na własnej skórze, że popisywanie się w centrum miasta nie jest warte żadnych pieniędzy.

Kochali niebezpieczną jazdę i słono zapłacili

Jednakże, od tamtego zdarzenia na polskich drogach wydarzyło się znacznie więcej. Wielu “mistrzów kierownicy" stale próbuje zwrócić na siebie uwagę niebezpieczną jazdą. Czasem kończy się na niegroźnej kolizji, a czasem przychodzi zapłacić najwyższą cenę. Dopiero co wszystkie polskie media huczały o tragicznym wypadku Patryka P. w Krakowie i śmiertelnym zdarzeniu w miejscowości Harmęże. Do miłośników mocnych wrażeń najwidoczniej nic nie dociera, co właśnie potwierdził szpaner z Gliwic.

Drifter z Gliwic dał czadu. Spalił “kapcia” i skasował przystanek

We wtorkowe popołudnie pod areną w Gliwicach (woj. śląskie) doszło do zdarzenia z udziałem niebieskiego BMW M5. Kierujący ponad 600-konnym sedanem rozpoczął pokaz od spalenia gumy przed przejściem dla pieszych, a następnie ruszył zostawiając za sobą ścianę siwego dymu. Niestety, w trakcie popisowego numeru kierowca stracił panowanie nad pojazdem i z impetem wjechał w przystanek autobusowy. Jak potwierdziły służby, w samochodzie podróżowało dziecko.

Chciał przyszpanować, ale wyszło jak zawsze

Zapanowanie nad mocarnym autem przerosło możliwości kierowcy. Samochód został solidnie uszkodzony, ale tyle dobrego, że na przystanku nikogo nie było - tylko tego by brakowało, by ktoś jeszcze musiał cierpieć przez głupotę tego kierowcy. Na miejscu zjawiła się policja, która ukarała 36-letniego mężczyznę mandatem karnym i zatrzymała jego prawo jazdy. Kolejnym krokiem będzie wysłanie wniosku o ukaranie do sądu rejonowego w Gliwicach - pirat drogowy, za spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym, może liczyć na grzywnę nawet 30 tys. złotych.