Szeryf w Skodzie chciał dać nauczkę kierowcy tira. Stracił prawo jazdy

Brutalna walka z szeryfem. Jazda po trawie to był tylko początek

Kierowca Skody złośliwie zajechał drogę tirowi

Przebieg tej sytuacji nie był, niestety, nietypowy dla polskich dróg. Kierowca ciągnika z naczepą wyprzedzał wolniej jadące pojazdy na Alei Krakowskiej w Tarczynie. Kiedy wrócił na prawy pas, tuż przed niego wjechała Skoda Kodiaq, która gwałtownie zahamowała. Kierujący zestawem wcisnął hamulec, ale nie zdołał uniknąć kolizji.

Nie wiemy, kto wezwał patrol policji, ale mamy wrażenie, że mógł na to nalegać kierowca Skody. Standardowo winnym uznaje się tego, kto najechał na tył poprzedzającego pojazdu. Co zachęca szeryfów drogowych do ich niebezpiecznych działań, ponieważ są przekonani, że w razie kolizji, nie oni będą ponosili konsekwencje.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szeryf w Skodzie doprowadził do kolizji Policja

Szeryf w Skodzie stanie przed sądem

Tak się jednak złożyło, że kierowca tira miał włączoną kamerkę, która wszystko nagrała. Jak podała policja:

W ocenie przybyłych na miejsce funkcjonariuszy zachowanie 43-latka było celowe i krótko mówiąc złośliwe, a stworzone zagrożenie na drodze bardzo realne.

Mężczyzna tłumaczył się, że jego zdaniem ciągnik z naczepą jechał zbyt wolno lewym pasem i to skłoniło go do niebezpiecznego zachowania. Policjanci najwyraźniej postanowili w takim razie mocno podkreślić, że podobne manewry nie są akceptowalne w ruchu drogowym. Zamiast wystawić mandat, odebrali 43-latkowi prawo jazdy, a o wymiarze kary dla niego, zadecyduje sąd.