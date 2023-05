Spis treści: 01 Kierowca Peugeota przekroczył prędkość. Spieszył się na egzamin na prawo jazdy

02 Jaka kara za jazdę bez prawa jazdy?

03 Przekroczenie prędkości - jaki mandat?

Kierowca Peugeota przekroczył prędkość. Spieszył się na egzamin na prawo jazdy

Policjanci ze szczecińskiej drogówki zatrzymali kierowcę osobowego Peugeota za przekroczenie prędkości. Kierujący autem 44-letni mężczyzna poruszał się z prędkością 66 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Patrząc na tę sytuację przez pryzmat innych zdarzeń z udziałem piratów drogowych, wykroczenie 44-latka nie wydaje się zbyt "imponujące". Mężczyzna w ciekawy sposób starał się jednak wytłumaczyć, w jaki sposób do niego doszło. Jak stwierdził, spieszył się na... własny egzamin na prawo jazdy. Dokładniej chodziło o egzamin na kategorię B. Oznacza to więc, że mężczyzna wsiadł za kierownicę, mimo że dopiero ubiegał się o uzyskanie stosownych uprawnień.

Reklama

Ostatecznie za przekroczenie prędkości 44-latek został ukarany mandatem. Sprawą prowadzenia bez prawa jazdy zajmie się sąd.

Jaka kara za jazdę bez prawa jazdy?

Jeszcze niedawno jazda bez jakichkolwiek uprawnień kończyła się mandatem w wysokości 500 złotych. Jeśli jednak ktoś kierował pojazdem posiadając prawo jazdy innej kategorii (np. prowadził samochód mając prawo jazdy kat. A), karany był mandatem w kwocie 300 złotych.

Z racji stosunkowo łagodnej kary przepis ten często był nadużywany. Zmieniło się to jednak wraz z wejściem w życie zmian w przepisach drogowych oraz nowego taryfikatora mandatów. Obecnie, jeśli zostaniemy złapani za jazdę bez stosownych uprawnień, policjanci złożą wniosek o ukaranie do sądu. W efekcie kierowca taki zostaje ukarany sądowym zakazem prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Dodatkowo sąd nakłada grzywnę w wysokości od 1,5 tys. do nawet 30 tys. złotych.

Przekroczenie prędkości - jaki mandat?

Warto również przypomnieć, jakie mandaty możemy otrzymać za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

***