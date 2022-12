Spis treści: 01 Pierwsze święta z nowymi taryfikatorami

02 Nie tylko radary. Uwaga na policyjne drony

03 Na pasterkę najlepiej z odblaskiem

04 Noga z gazu w obszarze zabudowanym. Za +50 km/h stracisz prawo jazdy na 3 miesiące

W ubiegłym roku w okresie świąt Bożego Narodzenia doszło w Polsce do 112 wypadków, w których zginęło osiem osób, a 145 odniosło obrażenia. Policja zatrzymała też 511 kierujących pod wpływem alkoholu.



Pierwsze święta z nowymi taryfikatorami

Policjanci przestrzegają, że dla kierowców ze zbyt ciężką nogą nie będzie żadnej taryfy ulgowej. W ramach akcji "Bezpieczne święta na drogach" policjanci skupiać się będą na wykroczeniach będących głównymi przyczynami wypadków:

przekroczeniach prędkości,



wymuszanie pierwszeństwa,



nieprawidłowym wyprzedzaniu.

Szczególną uwagę zwrócą też na prawidłowe oświetlenie i stan techniczny pojazdów, jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa czy przewożenie dzieci w fotelikach.



W przypadku kontroli, dla wielu zmotoryzowanych, którzy rzadko wypuszczają się w dalsze trasy, świąteczne spotkanie z drogówką może być pierwszym zetknięciem się z nowymi taryfikatorami mandatów i punktów karnych. Przypominamy, że próba "nadrobienia" czasu na trasie może skutecznie uszczuplić domowy budżet. Wiele drogowych przewinień karanych jest dziś mandatem w wysokości 1500 zł. Nie można też zapominać o przepisach dotyczących tzw. recydywy, czyli podwójnej stawki w przypadku kierowców, którzy dopuszczą się danego przewinienia ponownie w okresie 24 miesięcy od poprzedniego.



Zgodnie z nowymi taryfikatorami kary za przekroczenie prędkości prezentują się obecnie następująco:



przekroczenie o 11-15 km - 100 zł i 3 punkty karne,

przekroczenie o 16-20 - 200 zł i 3 punkty karne,



przekroczenie o 21-25 - 300 zł i 6 punktów karnych,



przekroczenie o 26-30 - 400 zł i 6 punktów karnych,



przekroczenie o 31-40 km/h - 800 zł i 10 punktów karnych, recydywa: 1 600 zł i 10 punktów karnych,

przekroczenie o 41-50 km/h - 1 000 zł i 13 punktów karnych, recydywa: 2 000 zł i 13 punktów karnych,



przekroczenie o 51-60 km/h - 1 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 3 000 zł i 15 punktów karnych,



przekroczenie o 61-70 km/h - 2 000 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 4 000 zł i 15 punktów karnych,



przekroczenie o 71 km/h i więcej - 2 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 5 000 zł i 15 punktów karnych

Nie tylko radary. Uwaga na policyjne drony

Policjanci poświęcą też dużo uwagi bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu. Kontroli spodziewać się można więc w okolicach przejść dla pieszych.

W piątek i sobotę szczególnym "zainteresowaniem" policji cieszyć się będą m.in. obiekty handlowe, w okolicach których spodziewać się można dużego natężenia ruchu. Na tym froncie funkcjonariuszy drogówki wesprą drony, których operatorzy dokumentować będą nieprawidłowe zachowania wobec pieszych.



Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, wykroczenia wobec niechronionych uczestników ruchu karane są bardzo surowo.



Mandat w wysokości 1500 zł (3000 zł w warunkach recydywy) grozi obecnie za m.in.:



nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,



wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim,



omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.



Dodatkowo, zgodnie z nowym taryfikatorem punktów karnych, do szczególnie niebezpiecznych zachowań wobec pieszych przypisanych zostało aż 15 punktów karnych. Na liście wykroczeń objętych taką sankcją znajdziemy chociażby:

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącem.

Na pasterkę najlepiej z odblaskiem

W ramach tegorocznej akcji "Bezpieczne święta na drogach" policja będzie też sprawdzać, czy sami piesi stosują się do przepisów kodeksu drogowego. Dotyczy to m.in. pkt 4a. art. 11 Prawa o ruchu drogowym, czyli obowiązku korzystania z elementów odblaskowych



Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów - czytamy w kodeksie drogowym.

Pamiętajmy elementy odblaskowe pozwalają dostrzec pieszego z odległości co najmniej 150 metrów w różnych warunkach pogodowych. Daje to szansę kierowcy na podjęcie manewru hamowania czy bezpiecznego ominięcia takiej osoby. Pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze bez elementów odblaskowych jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości ok. 20-40 metrów. To czesto mniej niż wynosi droga hamowania z dopuszczalnej przepisami prędkości 90 km/h.



Noga z gazu w obszarze zabudowanym. Za +50 km/h stracisz prawo jazdy na 3 miesiące

Przypominamy, że mimo niedawnego wyroku Trybunały Konstytucyjnego, który zakwestionował przepisy dotyczące administracyjnego zatrzymywania praw jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym (niezgodne z art. 2 konstytucji), w samej procedurze nic się nie zmieniło. Na wykonanie wyroku TK kierowcy czekać mogą jeszcze długie lata. Oznacza to, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym wciąż oznacza wydanie administracyjnej decyzji o zawieszeniu prawa jazdy na trzy miesiące.