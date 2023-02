Kuriozalne zachowanie na przejściu. O co chodziło pieszemu?

Spis treści: 01 Co wydarzyło się na przejściu w Bydgoszczy?

02 Złośliwe blokowanie przejścia

03 Czy wolno zatrzymywać się na przejściu dla pieszych?

Kilka dni temu pisaliśmy o pieszym, który na jednym z przejść w Szczecinie, przykładnie przepuszczony przez kierowców, wszedł na przejście, gdzie... zaczął tańczyć, blokując ruch. Incydent na przejściu. Zachowania pieszego nie dało się przewidzieć

W internecie opublikowano nagranie z pokładowej kamerki, na której zarejestrowano ten incydent.

Tancerz musiał stać się na tyle "sławny", że błyskawicznie znalazł naśladowców. Jeden z nich został nagrany w Bydgoszczy.

Co wydarzyło się na przejściu w Bydgoszczy?

Na filmie widać, jak samochód zbliża się do przejścia dla pieszych, do którego podchodzi mężczyzna. Samochód się zatrzymuje, a pieszy wchodzi na przejście. Tylko co wydarzyło się później?

Złośliwe blokowanie przejścia

Otóż pieszy wszedł na przejście i najpierw zaczął się kręcić w kółko, a następnie zatrzymał się, blokując przejazd. Cały występ nie trwał długo, ale jak się okazało... był to tylko pierwszy akt. Po zejściu z przejścia, pieszy puścił się biegiem, by zdążyć zablokować kierowcę na kolejnym przejściu. Wszystko widać na wideo:

Wideo youtube

Czy wolno zatrzymywać się na przejściu dla pieszych?

Jednym słowem - nie. I taki zapis znajdziemy zapisany wprost. W kodeksie ruchu drogowego jest cały cały artykuł (nr 14), poświęcony zakazom, które dotyczą pieszych.

To właśnie tam zapisano, że pieszemu nie wolno wchodzić bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, jak również nie wolno mu wchodzić spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność. I tam właśnie, w punkcie 3 i 4 zapisano, że zabrania się:

zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;

przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;

A jeśli ktoś ma wątpliwości, czy przejście dla pieszych jest jezdnią, wyjaśnia to art 2. ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

Przejście dla pieszych to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Art. 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

