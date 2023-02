Kierowca jechał po chodniku. Pieszy chciał go zatrzymać, wskoczył na maskę

Do zdarzenia doszło w Sopocie. Na policję zadzwonił mężczyzna, który złożył donos dotyczącego kierowcy Dacii jadącego po chodniku. Poinformował również, że mężczyzna na chwilę wysiadł z auta, doszło do kłótni, a gdy próbował zatrzymać odjeżdżającego kierowcę, ten przez chwilę przewiózł go na masce swojego samochodu.

Policjanci powiadomili wszystkie patrole

Policjanci bardzo poważnie podeszli do zgłoszenia. Informacja o poszukiwanym pojeździe od razu trafiła do wszystkich patroli, a ponieważ zgłaszający podał dokładny wygląd auta, policjanci dość szybko zlokalizowli Dacię. Za jej kierownicą siedział 77-latek.

Reklama

Srogi mandat dla 77-letniego kierowcy

Kierowca był trzeźwy. Policjanci nie mieli litości dla seniora i ukarali go dwoma mandatami - za jazdę po chodniku w wysokości 1500 zł, a za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym - 1000 zł. W sumie więc kierowca zapłaci 2500 zł, na jego konto trafiło również 16 punktów karnych.

***