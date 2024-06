Karambol w tunelu na drodze S3. Do akcji ruszył nawet śmigłowiec

W wyniku panującej suszy doszło do zaprószenia ognia na terenie leśnym na wysokości Starych Bogaczowic. Pożar został zauważony przez patrol leśny, a gdy na miejsce dojechały pierwsze służby, front pożaru rozciągał się na ok. 100 m i rozprzestrzeniał się na pobliskie tereny. Do akcji skierowane zostały samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec policyjny.