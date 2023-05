Jechał żółtym monstrum i liczył, że umknie czujności inspektorów

Ciężko w to uwierzyć, ale kierujący gigantycznym żurawiem naprawdę myślał, że żaden patrol ITD nie zatrzyma go do kontroli. Niestety dla niego, mylił się i teraz poniesie konsekwencje. Potężny pojazd ważył o blisko 30 ton za dużo, do jazdy musiał więc mieć stosowne zezwolenia. Inspektorzy wystawili grzywnę z górnej półki.

Zdjęcie Przeładowanym dźwigiem bez uprawnień? Za odwagę zapłaci ogromną grzywnę /