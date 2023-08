Dramatyczne zdarzenie w łódzkiem. Nie żyją dwie osoby

To była tragiczna noc na drogach województwa łódzkiego. W piątek krótko po godzinie 23, w miejscowości Pstrokonie w gminie Zabolice, 32-letni kierujący osobowym Renault zjechał na przeciwny pas i zderzył się czołowo z prowadzonym przez 19-latka Nissanem. Uderzenie było bardzo silne, o czym świadczą zdjęcia udostępnione przez zduńskowolską straż pożarną. Siła uderzenia wyrzuciła Renault Clio do rowu - auto wylądowało na lewym boku. Poważnie uszkodzony Nissan Micra nie opuścił asfaltu.

W obu samochodach podróżowało w sumie dziewięć osób. Siedmioro z nich trafiło do szpitali. Niestety - kierujący Renault Clio i siedzący obok niego pasażer zginęli na miejscu. Droga w miejscowości Pstrokonie była zablokowana przez kilka godzin. Po interwencji służb ratunkowych, na miejscu dochodzenie rozpoczęli policjanci pod nadzorem prokuratora. Ich działania mają pomóc w wyjaśnieniu dlaczego kierujący Renault zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do tej tragedii. Policja będzie wyjaśniać, czy przyczyną mogło być zaśnięcie kierującego, usterka pojazdu, wpływ niedozwolonych środków, czy być może zdarzenie to wynikło z zupełnie innego powodu.

