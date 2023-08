Po alkoholu stracił rozum i wybrał się przejażdżkę autem szefa

Spis treści: 01 Jechał całą szerokością drogi

Jechał całą szerokością drogi

Policjanci sandomierskiej drogówki w piątek po południu od kierowcy dostali zgłoszenie o samochodzie marki Volkswagen poruszającym się drogą w okolicy Obrazowa całą szerokością jezdni i w bardzo nietypowy, niebezpieczny sposób. Jechał całą szerokością jezdni, ścinał zakręty, o mały włos nie doprowadził do kolizji. To co policjanci zastali na miejscu przerosło ich oczekiwania.

23-latek szybko zatrzymany

Stróże prawa szybko zatrzymali kierowcę poruszającego się w nieco chwiejny sposób ciemnozielonym Volkswagenem Passatem. Za kierownicą siedział 23-latek, który jak można podejrzewać, był kompletnie pijany. Na alkomacie niemal zabrakło skali - wskazał blisko 4 promile alkoholu w organizmie młodego kierowcy. Na szczęście jakimś cudem nie doprowadził do wypadku.

Po sprawdzeniu kierowcy w systemie okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania samochodem, a Passat nie należy do niego. Na dodatek chwilę później policjanci otrzymali wiele wyjaśniający telefon.

Ukradł auto szefa

Na komendę trafiło bowiem zgłoszenie jednego z właścicieli lokalnych firm o zaginięciu samochodu marki Volkswagen Passat. Policjanci szybko połączyli kropki i okazało się, że pijany 23-latek zabrał auto z posesji firmy bez wiedzy swojego przełożonego i ruszył na "wycieczkę" po okolicy. Po drodze uszkodził ogrodzenie jednej z posesji i jak widać na nagraniu, o mały włos nie spowodował czołowego zderzenia z innym samochodem.

Pijany kierowca trafił do aresztu

23-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu zajął się nim miejscowy prokurator. Usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości oraz krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody jego właściciela, za co grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.