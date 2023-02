Ukradł auto z pasażerem w środku. Zanim wpadł, zdążył je sprzedać

Sytuacja miała miejsce kilka dni temu w Jaworznie. Zatrzymanemu złodziejowi, który usłyszał już zarzuty w tej sprawie, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Niewiele brakowało, a oprócz kradzieży, zatrzymany 37-latek odpowiadałby również za porwanie...

Ukradł samochód z pasażerem w środku

W ubiegłym tygodniu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży Fiata Punto. Auto zostało skradzione z parkingu jednego ze sklepów.

Sprawca wykorzystał fakt, że samochód był otwarty a kluczyki pozostawione w stacyjce - informuje policja z Jaworzna.

Szybko okazało się, że wraz ze złodziejem samochodem, na tylnej kanapie, podróżuje nietrzeźwy pasażer. Jego przebudzenie musiało być szokiem zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażera, który - cytując policję - "był zaskoczony i zdezorientowany zastanymi okolicznościami", więc "poprosił kierowcę, by ten wysadził go z pojazdu".



Złodziej miał spełnić prośbę pasażera i odjechać.

Złodziej w rękach policji. Zanim wpadł, zdążył sprzedać auto

Sprawą kradzieży zajęli się kryminalni z komendy w Jaworznie. W zidentyfikowaniu i namierzeniu przestępcy pomógł monitoring miejski. Po kilku dniach policjanci odzyskali Fiata i zatrzymali odpowiedzialnego za kradzież 37-letniego mieszkańca Jaworzna. Jak się okazało, mężczyzna zdążył w tym czasie sprzedać skradziony pojazd znajomemu, w czym pomogły pozostawione w samochodzie dokumenty Fiata.

Ostatecznie samochód wrócił do prawowitego właściciela, a złodziej trafił do policyjnego aresztu. Za kradzież samochodu 37-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.



