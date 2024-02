Spis treści: 01 System Red Light. Jak działa?

02 Jaki mandat za przejazd na czerwonym świetle?

03 Systemów Red Light przybywa

04 Żniwa systemu Red Light. Ponad 800 wykroczeń w trzy miesiące?

05 Kierowcy z Nowego Sącza mają problem. Wszystko przez zieloną strzałkę

System Red Light. Jak działa?

Zadaniem systemu Red Light jest, jak sama nazwa sugeruje, monitorowanie przypadków przejazdu na czerwonym świetle. Kamery rejestrują moment, w którym auto wjeżdża na skrzyżowanie i porównują to ze światłem, które w tym momencie paliło się na sygnalizatorze. Jeśli kierujący przejechał na czerwonym świetle, system zapisuje numer rejestracyjny pojazdu i wykonuje zdjęcie. Następnie do kierowcy trafia mandat za wykroczenie.

Jaki mandat za przejazd na czerwonym świetle?

Skoro już przy mandacie jesteśmy warto przypomnieć, że za przejechanie na czerwonym świetle musimy zapłacić 500 zł. Patrząc na samą kwotę można stwierdzić, że kara za wykroczenie nie będzie dla nas zbyt bolesna. Trzeba jednak pamiętać jeszcze o punktach karnych. Przejazd na czerwonym świetle obciąża kierowcę 15 punktami, to zaś, ponad połowa z dopuszczalnej puli, którą możemy uzyskać. W efekcie dwa takie mandaty w ciągu roku zakończą się zatrzymaniem prawa jazdy.

Systemów Red Light przybywa

Inspekcja Transportu Drogowego systematycznie rozwija sieć tych systemów. W ostatnim czasie kamery pojawiły się min. na skrzyżowaniu w Szczecinie i Krakowie. ITD informuje, że "obecnie realizowany jest projekt rozbudowy systemu fotoradarowego, w ramach którego liczba urządzeń Red Light zwiększy się o 30. Po jego zakończeniu CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - przyp. red.) będzie prowadził kontrole na 50 skrzyżowaniach". Do końca poprzedniego roku udało się uruchomić system na 41 skrzyżowaniach.

Żniwa systemu Red Light. Ponad 800 wykroczeń w trzy miesiące?

Jednym z systemów, który zaczął działać jeszcze w zeszłym roku, był ten znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Garncarskiej w Słupsku. Jak się okazuje, uruchomiony w listopadzie system nie mógł narzekać na brak zajęć. Jak informuje serwis gp24.pl, w ciągu trzech miesięcy działania systemu zarejestrowano 833 przypadki przejazdu na czerwonym świetle.

Jak zwraca uwagę portal, pojawienie się kamer wywołało dyskusję wśród kierowców. Jedną z kwestii, na którą zwrócono uwagę, jest zielona strzałka na skrzyżowaniu. Ta może być źródłem problemów kierowców, którzy otrzymali mandaty, choć nie mieli na celu popełnienia jakiegokolwiek wykroczenia.

Kierowcy z Nowego Sącza mają problem. Wszystko przez zieloną strzałkę

Przykładem takiej sytuacji jest opisywany przez nas jakiś czas temu przypadek z Nowego Sącza. By zrozumieć, w czym rzecz, najpierw trzeba przypomnieć, że skrzyżowanie, na którym działa Red Light, posiada sygnalizatory S2, które, oprócz "standardowych" trzech świateł, posiadają również dodatkowe pole, na którym okresowo pali się zielona strzałka. Umożliwia ona przejazd samochodom skręcającym w prawo.

Kierowcy muszą jednak pamiętać, by obowiązkowo zatrzymać się przed sygnalizatorem. Dopiero wtedy mogą jechać dalej. Muszą jednak ustąpić przejścia ewentualnym pieszym i znajdującym się na drodze poprzecznej pojazdom.

Kiedy zapala się zielona strzałka, pali się również światło czerwone, ale w momencie gdy zmienia się ono na żółte, strzałka znika bez uprzedzenia. W efekcie kierowca, który nie zauważy zmiany, traktowany jest jak każdy, kto wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. W związku z tym mandat może otrzymać kierowca, który, w momencie gdy strzałka znikła, znajdował się na wysokości sygnalizatora i nie miał możliwości, by to zauważyć.

I właśnie to stało się problemem, ponieważ taką sytuację system odczytuje jako wjazd na czerwonym świetle. Efekt jest taki, że Red Light wygenerował sporą liczbę podobnych mandatów, a kierowcy, którzy je otrzymali, czują, że zostali ukarani bezpodstawnie.

Skargi dotarły nawet do prezydenta Nowego Sącza, który podejmował interwencję w Inspekcji Transportu Drogowego, zarządzającej systemem CANARD. Ta odpowiedziała jednak, że system działa prawidłowo. To jednak nie kończy sprawy. Prezydent miasta obiecał sprawą zainteresować lokalnych posłów, zaś sami kierowcy uruchomili w internecie akcję zbierania podpisów pod petycją do ITD, by zmienić sposób działania systemu.