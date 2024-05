To będzie najdłuższa droga ekspresowa w Polsce. Ile będzie miała kilometrów?

Spis treści: 01 GDDKiA "rozciąga" drogę S8

02 GDDKiA wydłuża S8 do granicy z Czechami

03 S8 poprowadzi także w stronę granicy z Litwą

04 Odcinki S8 w województwie łódzkim zostaną połączone

05 S8 będzie najdłuższą drogą w Polsce

GDDKiA "rozciąga" drogę S8

Obecnie kierowcy mogą skorzystać z ok. 530 km drogi ekspresowej S8. Trasą, wykorzystującą fragmenty autostrad A8, A1 oraz drogi ekspresowej S2, możemy dojechać z Kobierzyc pod Wrocławiem do przedmieść Białegostoku. Wkrótce jednak trasa ta ma być jeszcze dłuższa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad "rozciąga" ją zarówno w stronę granicy z Czechami, jak i przejścia granicznego z Litwą.

GDDKiA wydłuża S8 do granicy z Czechami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła jakiś czas temu, że, zgodnie z zapisami w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych, droga ekspresowa S8 będzie biegła dalej na południe od Wrocławia. Fragment między Kobierzycami i Kłodzkiem będzie łącznie liczył ok. 87 km. GDDKiA deklaruje, że planowo trasa ma być oddana do ruchu w latach 2028-2033. To jednak nie wszystko, w RPBDK do 2030 roku zapisano również realizację dalszego przebiegu S8. Chodzi tutaj o liczący ok. 45 km odcinek od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.

W lipcu zeszłego roku GDDKiA otworzyła oferty na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej od Kobierzyc do Łagiewnik (łącznie 32,5 km). W połowie grudnia zeszłego roku natomiast podpisane zostały umowy z wykonawcami. Łącznie realizacja tych trzech zadań będzie kosztować ok. 1,07 mld zł. GDDKiA planuje, że oddanie do ruchu wszystkich trzech odcinków odbędzie się w drugiej połowie 2027 roku.

W kwietniu tego roku z kolei GDDKiA wybrała wykonawcę, którego zadaniem będzie stworzenie liczącego blisko 14 km odcinka Ząbkowice Śląskie Północ - Bardo. Ta inwestycja będzie kosztować ponad 378 mln złotych.

Z kolei w grudniu zeszłego roku Generalna Dyrekcja ogłosiła przetarg na dwa odcinki realizacyjne od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich o łącznej długości 17,1 km. W marcu tego roku natomiast GDDKiA informował, że na liczący ok. 9,3 km fragment Łagiewniki Zachód - węzeł Niemcza wpłynęło łącznie osiem ofert, z kolei na odcinek od Niemcza - węzeł Ząbkowice Śląskie Północ dziewięć ofert. W trakcie prac przygotowawczych jest natomiast odcinek prowadzący z Barda do Kłodzka. Jak deklaruje GDDKiA, ich efekt zależy od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku.

Zdjęcie Droga ekspresowa jest wydłużana zarówno w kierunku granicy z Czechami, jak i z Litwą. / GDDKiA

S8 poprowadzi także w stronę granicy z Litwą

Jak jednak już wspomnieliśmy, GDDKiA zamierza wydłużyć S8 także w kierunku granicy polsko-litewskiej. We wrześniu minionego roku do wymienionego wyżej programu dopisano również budowę ok. 90-kilometrowego fragmentu w województwie podlaskim, od Białegostoku do węzła Raczki na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S61. Trasa ta ma wykorzystywać realizowany obecnie w ramach budowy S19 odcinek od nowego węzła Białystok Zachód do Dobrzyniewa i dalej fragment S16 do Korycina.

W listopadzie 2023 roku GDDKiA poznała firmy zainteresowane przedłużeniem S16 do Knyszyna (najkorzystniejszą ofertę wybrano pod koniec stycznia tego roku, koszt zadania to 314,7 mln zł). Stąd trasa S8 pobiegłaby do Korycina. Na początku kwietnia GDDKiA ogłosiła przetarg na dokumentację projektową dla liczącego ok. 24 km odcinka Knyszyn - Korycin.

Trasa połączy się z realizowaną obecnie obwodnicą Suchowoli o długości ok. 15 km. Ma to być droga jednojezdniowa. Została jednak zaprojektowana w taki sposób, by w przyszłości można było dobudować drugą jezdnię i dostosować ją do parametrów drogi ekspresowej. Dokładnie w ten sam sposób rozwiązano na obwodnicy Sztabina (mowy na obie zostały podpisane w 2021 roku). Jako droga jednojezdniowa budowana będzie również obwodnica Białobrzegów (umowę na realizację podpisano na początku kwietnia tego roku). GDDKiA zwraca uwagę, że w przyszłości oprócz dobudowy drugiej jezdni do wspomnianych trzech obwodnic dostosowanie obecnej drogi krajowej nr 8 do standardów drogi ekspresowej będzie wymagało przebudowy między obwodnicami i budowy drugiej jezdni od Augustowa do Raczek.

Odcinki S8 w województwie łódzkim zostaną połączone

Warto również dodać, że GDDKiA pracuje również nad połączeniem drogi S8 w województwie łódzkim. Chodzi o stworzenie trasy łączącej węzeł Łódź Południe (A1/S8) i węzeł Kozenin (S12/S74). Długość całego łącznika to ok. 60 km, a skrzyżowanie z S8 będzie znajdować się mniej więcej w jego połowie. Na początku grudnia zeszłego roku został podpisana umowa na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej.

S8 będzie najdłuższą drogą w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że po realizacji wszystkich odcinków na południe od Wrocławia i na północ od Białegostoku S8 wydłużyłaby się do blisko 786 km. Tym samym stałaby się najdłuższą drogą szybkiego ruchu w naszym kraju.