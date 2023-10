Powstanie dodatkowe 30 km trasy S16. Właśnie zapadła decyzja

Spis treści: 01 Droga S16 ułatwi podróżowanie w północno-wschodniej Polsce

02 Droga S16 Olsztyn - Biskupiec. Zakres inwestycji

03 Budowa drogi S16. Prace ruszą w ciągu nadchodzących tygodni

Droga S16 ułatwi podróżowanie w północno-wschodniej Polsce

Droga ekspresowa S16, która docelowo będzie przebiegać przez województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, ma w dużym stopniu umożliwić skomunikowanie powyższych regionów z resztą kraju. Wraz z trasami S16 Ełk - Białystok, S19 Kuźnica - Białystok - Lublin, S8 Knyszyn - Raczki oraz S61 Ostrów Mazowiecka - Budzisko, utworzy sieć dróg szybkiego ruchu w północno-wschodniej Polsce.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - właśnie wybrano wykonawców do realizacji jej blisko 30-kilometrowego fragmentu pomiędzy Olsztynem i Biskupcem.

Droga S16 Olsztyn - Biskupiec. Zakres inwestycji

Realizacja fragmentu S16 pomiędzy Olsztynem, a Biskupcem została podzielona na dwa przetargi. W postępowaniu dla odcinka Olsztyn Wschód - Barczewo wybrano firmę Budimex z ceną 507,4 mln zł, a dla odcinka Barczewo - Biskupiec firmę Porr z ceną 457 mln zł.

W ramach prac powstanie droga klasy S w śladzie obecnej DK16. Istniejąca trasa zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej, a to oznacza dobudowanie drugiej jezdni oraz przebudowie konstrukcji niektórych istniejących już odcinków. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów, a także zostaną zrealizowane nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny. Także obecnie funkcjonujące węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną odpowiednio przekonstruowane i dostosowane do parametrów klasy S.

Rzecz jasna zakres prac uwzględnia budowę nowych obiektów inżynieryjnych, montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, odwodnienia i oświetlenia. Kierowcy podróżujący nową trasą będą mogli skorzystać z dwóch nowych Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). W celu lepszego zarządzania odcinkiem wykonany zostanie system zarządzania ruchem (SZR) wraz z systemem preselekcyjnym (stacja ciągłego pomiaru ruchu).

Budowa drogi S16. Prace ruszą w ciągu nadchodzących tygodni

GDDKiA podkreśla, że jeśli pozostali wykonawcy nie złożą odwołania, umowy na realizację 30-kilometrowego odcinka S16 pomiędzy Olsztynem, a Biskupcem zostaną podpisane w przeciągu kilku nadchodzących tygodni. Dla obu inwestycji termin realizacji to 39 miesięcy, bez uwzględnienia okresów zimowych podczas realizacji robót.

Oprócz dwóch odcinków drogi ekspresowej S16, na które ogłoszone zostały przetargi, realizowane są prace również na innych jej elementach. W budowie znajduje się odcinek Borki Wielkie - Mrągowo. GDDKiA szacuje, że całkowicie ukończony będzie on w pierwszej połowie 2024 roku. Na odcinku Mrągowo - Ełk z kolei prowadzone są prace przygotowawcze. Sprawna realizacja powyższych inwestycji pozwoli na wyprowadzenie tranzytu poza granice podlaskich miast i miejscowości.