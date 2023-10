Rajd Żubrów 2023. 21-22 października to wielkie święto dla fanów motorsportu

Spis treści: 01 Rajd Żubrów 2023. Legendarna impreza rajdowa powraca

02 Rajd Żubrów 2023. Trasa i harmonogram

03 Rajd Żubrów 2023. Na starcie wiele znanych nazwisk

Rajd Żubrów 2023. Legendarna impreza rajdowa powraca

Rajd Żubrów to bez wątpienia legendarne już wydarzenie na polskiej mapie motorsportu. Pierwsza edycja tej niecodziennej imprezy miała miejsce w 1966 roku, kiedy to Sobiesław Zasada - ówczesny rajdowy Mistrz Europy - postanowił zorganizować rajd dla byłych zawodników, działaczy, dziennikarzy, sympatyków sportu samochodowego oraz posiadaczy pojazdów zabytkowych.

Z biegiem lat wydarzenie nabierało coraz większego prestiżu. Zmieniały się trasy oraz przygotowane przez organizatorów atrakcje. W 1971 roku rajd przeniesiono do Krakowa, a jeszcze do niedawna trasa wydarzenia wiodła ze stolicy Małopolski do Zakopanego. Obecnie słynne Żubry są rozgrywane wyłącznie drogach Podhala, a za organizacje wydarzenia odpowiada Automobilklub Krakowski.

Zdjęcie Sobiesław Zasada na starcie Rajdu Safari w 2021 roku. / JANEK ZDZARSKI/AFP/East News / East News

Rajd Żubrów 2023. Trasa i harmonogram

Tegoroczny Rajd Żubrów odbędzie się w dniach 21-22 października, a start wydarzenia przewidziano na godz. 10:00 spod Hotelu "Kasprowy" w Zakopanem. Trasa rajdu będzie składać się z 10 prób sportowych, które przebiegną m.in. przez podgórskie tereny miejscowości Stare Bystre, Skrzypne, czy Gronkowa. Na mecie, zlokalizowanej również przy Hotelu "Kasprowy" w Zakopanem, pierwsi zawodnicy powinni pojawić się około godz. 15.30.

Szczegółowy harmonogram zawodów możecie znaleźć poniżej.

56 edycja Rajdu Żubrów. Harmonogram PKC PS Lokalizacja PS dług. Dojazd Odcinek drogowy Czas przejazdu Czas 1 załogi PKC 0 Zakopane - Hotel Kasprowy 10:00 PKC 1 Stare Bystre 1 23,16 23,16 34' 10:34 PS 1 Stare Bystre 1 2,00 10:37 PKC 2 Skrzypne 1 11,87 13,87 20' 10:57 PS 2 Skrzypne 1 2,00 11:00 PKC 3 Pitoniówka 1 8,39 10,39 16' 11:16 PS 3 Pitoniówka 1 1,88 11:19 PKC 4 Gronków 1 14,2 16,08 24' 11:43 PS 4 Gronków 1 2,00 11:48 PKC 5 Stare Bystre 2 25,38 27,38 42' 12:30 PS 5 Stare Bystre 2 2,00 12:33 PKC 6 Skrzypne 2 11,87 13,87 20' 12:53 PS 6 Skrzypne 2 2,00 12:56 PKC 7 Pitoniówka 2 8,39 10,39 16' 13:12 PS 7 Pitoniówka 2 1,88 13:15 PCK 8 Gronków 2 14,2 16,08 24' 13:39 PS 8 Gronków 2 2,00 13:44 PKC 9 Stare Bystre 3 25,38 27,38 42' 14:26 PS 9 Stare Bystre 3 2,00 14:29 PKC 10 Skrzypne 3 11,87 13,87 20' 14:49 PS 10 Skrzypne 3 2,00 14:52 PKC 10A Zakopane - Hotel Kasprowy 25,83 27,83 40' 15:32 Całość 19,76 200,3

Rajd Żubrów 2023. Na starcie wiele znanych nazwisk

Jak można wyczytać z oficjalnego komunikatu - na tegorocznej liście zgłoszeń znalazło się aż 98 załóg. Wśród nich wielokrotny zwycięzca zawodów, Sobiesław Zasada, który tym razem pojawi się w unikatowym Porsche 911 Dakar. Jego pilotem będzie Marek Sworowski.

Rzecz jasna nie zabraknie także innych gwiazd motorsportu. Na starcie zobaczymy m.in. Piotra Adamusa, mistrzów wyścigów górskich Ryszarda Myszczyńskiego, pilotowanego przez Mariusza Białego, Artura Chwista czy Rafała Sonika, który z quada którym zdobywał laury w rajdach Dakar przesiada się do Fiata 126p. Za kierownicą innego małego Fiata wystartuje także kolejna załoga rajdowych legend: Andrzej Lubiak z pilotem Maciejem Wisławskim. Bez wątpienia szykuje się zatem niezłe widowisko!