Spis treści: Czy na autostradzie trzeba jechać prawym pasem? Co oznacza zasada 20 sekund? Czy zasada 20 sekund jest potrzebna w Polsce?

W Polsce wielu kierowców przyzwyczaiło się już do stosowania zasady trzech sekund. Jest to metoda pozwalająca na utrzymywanie odpowiedniej odległości od jadącego przed nami samochodu. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że u naszych sąsiadów funkcjonuje zasada 20 sekund. Nie dotyczy ona tego samego, co ta znana polskim zmotoryzowanym, ale warto ją poznać i stosować również na naszych drogach.

Czy na autostradzie trzeba jechać prawym pasem?

Zacznijmy od tego, że poruszając się drogami szybkiego ruchu można zobaczyć sytuacje, w których kierowcy powodują zagrożenia nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu. Chodzi tutaj np. o blokowanie lewego pasa, chaotyczne zjeżdżanie na prawy czy wciskanie się między inne auta, by przepuścić jadących szybciej, zniecierpliwionych kierowców.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nawet na drogach szybkiego ruchu kierowcy powinni poruszać się prawym pasem, a z pozostałych korzystać tylko do wyprzedzania. Wielu kierowców jednak o tym zapomina i notorycznie jeździ tylko lewym pasem, blokując go w ten sposób dla innych, i to nawet wtedy, gdy na prawym pasie jest dużo wolnego miejsca. I na te problemy odpowiada właśnie niemiecka zasada 20 sekund, mająca zapewniać płynność ruchu.

Co oznacza zasada 20 sekund?

Podobnie jak w Polsce, również w Niemczech obowiązuje zasada, by korzystać z najbardziej zewnętrznego pasa ruchu. Niemiecki kodeks drogowy StVO (§7, pkt 3c) stanowi jednak, że na drodze trzypasmowej kierowcy mogą korzystać ze środkowego pasa ruchu. By jednak zagwarantować, że ruch będzie odbywał się płynnie, przyjęto, że w przypadku gdy widzimy, iż możemy skorzystać z prawego pasa przez ponad 20 sekund, powinniśmy na niego wrócić. Ta zasada dotyczy również dróg posiadających więcej niż trzy pasy, ale wtedy odnosi się do drugiego pasa licząc od prawej strony.

Warto zaznaczyć, że zasada ta obecna jest w Niemczech od dekad. Pojawiła się, kiedy istniały jeszcze dwa oddzielne państwa niemieckie. Jej początki sięgają orzeczenia Wyższego Sądu Krajowego w Dusseldorfie z 1989 roku. Pierwotnie określała ona jednak, że kierowca powinien zmienić pas na prawy, jeśli może nim poruszać się przez "dłuższy czas".

Niemiecki automobilklub ADAC zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy jedziemy środkowym pasem ruchu i utrudniamy jazdę innym kierowcom, możemy dostać mandat w wysokości 80 euro (ok. 340 zł) i jeden punkt karny.

Czy zasada 20 sekund jest potrzebna w Polsce?

Stosując zasadę 20 sekund nie trzeba wykonywać gwałtownych manewrów zagrażających bezpieczeństwu naszemu i innych uczestników ruchu. Oczywiście nadużywanie tej zasady również nie jest wskazane. Powinna być ona poparta zdrowym rozsądkiem i kulturą na drodze. Niemniej dobrze, by polscy kierowcy również ją sobie zanotowali i stosowali, by nie okupować środkowych i lewych pasów na drogach szybkiego ruchu.

