Policja chciała ukarać kierowcę za nadużywanie sygnału dźwiękowego w samochodzie, jednak sąd na to nie pozwolił. Kontekst sytuacyjny miał tu kluczowe znaczenie.

Wyrażanie poparcia "klaksonem" jest OK

Cała sprawa miała swój początek podczas jednego z protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który to zakazał przerywania ciąży w przypadku wykrycia wad letalnych płodu. Jeden z kierowców, widząc tłum protestujących, chciał wyrazić swoje poparcie dla ich postępowania i kilka razy użył sygnału dźwiękowego swojego samochodu.

Policja obecna na miejscu chciała kierowcę za to ukarać, więc sprawa trafiła do sądu. Choć sytuacja miała miejsce pod koniec 2020 roku, to wyrok zapadł w maju br. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uznał, że zamiarem kierowcy nie było łamanie przepisów ruchu drogowego, a jedynie wyrażenie swojej opinii i publiczne zamanifestowanie poparcia protestu i jako takie jest dozwolone.

Sąd podkreślił, że w tym konkretnym przypadku nie można oceniać postępowania kierowcy w oderwaniu od sytuacji. Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że:

Wolność wyrażania swoich poglądów jest podstawową wartością warunkującą istnienie państwa prawa i jako ważny element wolności słowa podlega ochronie na poziomie konstytucyjnym.

Sąd wskazał, że mówi o tym art. 54 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Używanie "klaksonu" - co na to ustawa?

A co dokładnie mówi ustawa Prawo o ruchu drogowym? O używaniu sygnału dźwiękowego mowa jest w artykule 29 tejże, który jasno stanowi, że:

Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

Co więcej ustawa zabrania "nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego", a także "używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem".

Jak widać wyrok sądu uwzględnia przede wszystkim wyjątkowe okoliczności, w których ten konkretny kierowca użył sygnału dźwiękowego. W myśl wyroku jego samochód został użyty jako środek wyrażenia własnych poglądów, a samo zachowanie kierowcy nie nosiło znamion nadużycia sygnału dźwiękowego.

