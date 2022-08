Czerwone pasy na drodze. Czy można z nich korzystać, czy grozi za to mandat?

Spis treści: 01 Czy po czerwonych pasach na drogach można jeździć?

02 Czerwone pasy na drogach mają usprawnić ruch

03 Czerwone pasy na drogach. Co na to prawo?

Niejednokrotnie kierowcy przejeżdżający np. drogami krajowymi mogą zauważyć rozdzielający kierunki ruchu czerwony pas, który został oddzielony od reszty linią przerywaną. Często znajdują się na nim wyspy pełniące rolę np. azyli dla pieszych. Nie każdy posiadacz prawa jazdy wie, czym te pasy są i jakie jest ich przeznaczenie. A szkoda, ponieważ powstały one - przynajmniej teoretycznie - w celu usprawnienia ruchu.

Czy po czerwonych pasach na drogach można jeździć?

Pomalowany na czerwono obszar jezdni to tzw. pas manewrowy. Jego zadaniem jest zapewnienie kierowcy, chcącemu zjechać z drogi w lewo, azylu - przestrzeni do zjazdu, w której nie będzie narażony na najechanie z tyłu. Oznacza to oczywiście, że po czerwonym obszarze można, a nawet należy jeździć.

Reklama

Czerwone pasy na drogach mają usprawnić ruch

Z założenia pasy manewrowe mają być wykorzystywane przez ruch lokalny - kierowców, którzy korzystają z głównych dróg, ale pokonują nimi niewielkie odcinki. Dzięki pasom motoryzowany, który ma zamiar skręcić w lewo, nie musi czekać na środku jezdni, aż znajdzie lukę, albo ktoś go przepuści. Tym samym nie blokuje też pasa ruchu i nie naraża się na najechanie z tyłu. Zjeżdża po prostu na pas manewrowy i tam spokojnie czeka na możliwość opuszczenia drogi.

Jak wyjaśniała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tworzenie oddzielnych pasów do skrętu w lewo dla każdej posiadłości byłoby kłopotliwe, dlatego alternatywnie buduje się pasy manewrowe. Co ważne kierowca może z nich skorzystać nie tylko, żeby zjechać z drogi w lewo, ale również włączając się do ruchu - również w lewo. Ponadto pasy są dwukierunkowe co oznacza, że mogą z nich korzystać kierowcy skręcający w lewo, niezależnie od tego, z której strony przyjechali.

Czerwone pasy na drogach. Co na to prawo?

Co jednak ciekawe, pasy manewrowe nie są unormowane prawnie. Stąd kłopotliwe może być ustalenie winnego kolizji, do której dojdzie na pasie manewrowym.

Z tego samego powodu kierowy często nie wiedzą, że mogą wjechać na czerwony pas i traktują go, jak powierzchnię wyłączoną z ruchu. Z drugiej strony, zdarzają się przypadki, kiedy kierowcy uznają pasy manewrowe za miejsce... do parkowania pojazdów.

Inni z kolei uważają, że jest to przestrzeń dobra do wyprzedzania. Ponieważ nie ma ogólnego zakazu wyprzedzania na pasach manewrowych, to zazwyczaj manewry takie są zabronione ustawionymi znakami.

Umowny jest także sposób, w jaki wykonywany jest pas manewrowy. Można go wyznaczyć wyłącznie poprzez pomalowanie farbą, ale może zostać wykonany z kostki brukowej.

Warto także zauważyć, że na czerwono malowane są często drogi rowerowe, po których kierowcom absolutnie nie wolno jeździć.



***