250 zł za złamanie przepisu. Nowy znak drogowy P+D

Większość kierowców dobrze zna tylko te znaki, które są najczęściej spotykane na naszych drogach. Problem pojawia się, gdy napotykają na swojej drodze jakieś rzadko spotykane oznakowanie, albo gdy jadą za granicę. Choć w Europie znaki drogowe są dość zunifikowane, to zawsze można trafić na swej drodze taki, typowy tylko dla danego kraju. Tak jak znak P+D.

Co oznacza nowy znak P+D?

Jakiś czas temu zbiór swoich znaków drogowych poszerzyli np. Czesi. Przekraczając południową granicę kraju musimy wiedzieć, że stosują oni między innymi prostokątny znak z literami P+D. Dołączył on do znaków P+R oraz K+R, które, choć obowiązują dłużej, też mogą być dla polskich obywateli kompletnie niezrozumiałe.

Znak IP13f, czyli granatowy prostokąt z literami P+D (Park plus Drive) to oznaczenie miejsca parkowania pojazdów osób, które zamierzają niezwłocznie skorzystać z usługi carpoolingu. Chodzi o kontynuowanie podróży z inną osobą, innym samochodem. Czeski prawodawca chce w ten sposób zachęcić obywateli do wspólnego korzystania z samochodów. Np. jadąc do pracy można na obrzeżu miasta zostawić swoje auto i dosiąść się do kolegi, zmniejszając w ten sposób natężenie ruchu w mieście i redukując koszty dojazdu.

Nietypowe znaki drogowe - oznacza P+R i K+R?

Znak IP 13f dołączył do wprowadzonych wcześniej znaków IP 13d oraz IP 13e. Wszystkie wyglądają tak samo, ale różnią się wykorzystanymi literami. P+R oznacza miejsce parkingowe typu Park and Ride - rozwiązanie znane też u nas jako "zaparkuj i jedź". Chodzi o punkty, w których można zostawić auto i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Często posiadając bilet okresowy na komunikację, samochód można zostawić w takim miejscu zupełnie za darmo.

Za to trzeci rodzaj - K+R, to tzw. Kiss and Ride ("pocałuj i jedź"). Rozwiązanie to jest popularne również w Polsce - na terenie lotnisk, czy dworców. Daje ono możliwość zatrzymania się na kilka minut, w celu pożegnania, czy odprowadzenia do budynku osoby, którą przywieźliśmy na lotnisko czy dworzec.

Jaka kara za parkowanie w Czechach?

Choć wszystkie te znaki wyglądają podobnie, warto zwracać uwagę na to, jakie litery się na nich znajdują. Mandat za nieprawidłowe parkowanie w Czechach, czyli na przykład niestosowanie się do znaku P+D, wynosi 1000 do 1500 koron, czyli od około 170 do 250 zł.

