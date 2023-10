Spis treści: 01 Rekordowe zainteresowanie kursami reedukacyjnymi

02 34 tys. punktów karnych w 10 dni

03 WORD-y znów zarabiają na kierowcach

Kursy reedukacyjne, w ramach których kierowcy - raz na sześć miesięcy - skasować mogą ze swojej kartoteki 6 punktów karnych, powróciły do WORDów 17 września, po trwającej rok nieobecności. Począwszy od tej daty powrócono również do "starego" modelu kasowania punktów, które usuwane są teraz z ewidencji w 12 miesięcy po uregulowaniu mandatu (do 17 września były to 24 miesiące).

Rekordowe zainteresowanie kursami reedukacyjnymi

Już w poniedziałek 18 września w WORD-ach w całym kraju rozdzwoniły się telefony od kierowców chcących skorzystać z nowych przepisów. Chociaż za taki kurs zapłacić trzeba nawet 1000 zł (trzykrotnie więcej niż w 2021 roku), zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów.



Reklama

Jak informuje RMF, przez 10 pierwszych dni tylko na Lubelszczyźnie odbyło się - uwaga - 119 kursów redukujących. To średnio prawie 12 dziennie. W tym miejscu warto dodać, że zgodnie z nowymi przepisami, w każdym takim kursie może brać udział maksymalnie piętnastu uczestników, a każde szkolenie składać się musi z co najmniej 8 godzin wykładów (po 45 minut każda). Nowością jest ćwiczenie praktyczne. Polega ono na dwukrotnym awaryjnym hamowaniu, raz z prędkości 30 a raz 50 km/h. Ma ono uświadomić kierowcą, jak rośnie droga hamowania.

34 tys. punktów karnych w 10 dni

Z wyliczeń RMF wynika, że w dziesięć dni od przywrócenia możliwości organizowania kursów reedukacyjnych przez WORDy, z "kont" kierowców zniknęło w sumie prawie 34 tys. Oprócz wspomnianego WORD-u w Lublinie rekordowo dużo kursów zorganizowały Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w:

Rzeszowie (57 kursów w 10 dni),

Kielcach (43 kursów w 10 dni),



Poznaniu (35 kursów w 10 dni),



Krakowie (31 kursów w 10 dni).



Dla porównania, w pierwszych dziesięciu dniach obowiązywania nowych przepisów w Bydgoszczy przeprowadzono tylko jeden kurs reedukacyjny, w Gorzowie Wielkopolskim dwa, a w Warszawie - pięć.



WORD-y znów zarabiają na kierowcach

Warto przypomnieć, że za przywróceniem możliwości kasowania punktów poprzez uczestnictwo w kursie reedukacyjnym aktywnie lobbowały: narzekająca na brak kierowców branża transportowa oraz same Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, dla których tego rodzaju szkolenia są świetnym sposobem na podreperowanie budżetu.



Od wielu miesięcy toczy się w Polsce dyskusja dotycząca trudnej sytuacji finansowej WORDów, których przedstawiciele domagają się od Ministerstwa Infrastruktury podniesienia opłat za egzaminy na prawo jazdy. Dyrektorzy ośrodków, podobnie jak np. przedstawiciele Stacji Kontroli Pojazdów, argumentują, że utrzymywane latami ceny wzrost cen paliw, energii elektrycznej, gazu oraz płacy minimalnej. W styczniu weszły w życie kompromisowe przepisy, na mocy których stawki egzaminów (w ramach widełek określonych przez Ministra Infrastruktury) określają dziś sejmiki poszczególnych województw.