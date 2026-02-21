Poufny raport niemieckiego Bundesrechnungshof, do którego dotarł dziennik Handelsblatt, ujawnia poważne luki w zabezpieczeniach IT spółki Autobahn GmbH zarządzającej ponad 13 tys. km niemieckich autostrad - w tym systemami sterującymi znakami zmiennej treści, centralami tunelowymi i tablicami informacyjnymi.

Raport wskazuje, że spółka nie wyznaczyła żadnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za całość bezpieczeństwa IT. Zamiast tego odpowiedzialność była rozproszona między trzy różne zarządy, a zalecenia audytorów zewnętrznych i wewnętrznej rewizji nie były wdrażane centralnie - pozostawiano to poszczególnym oddziałom regionalnym.

Co cyberatak na autostrady oznacza dla kierowców?

Systemy cyfrowe Autobahn GmbH sterują nie tylko tablicami informacyjnymi, ale też instalacjami wpływającymi na ruch drogowy i centralami tunelowymi. W praktyce oznacza to, że atak hakerski mógłby doprowadzić do wyświetlania fałszywych ograniczeń prędkości na znakach VMS, błędnych informacji o zamkniętych pasach, nieprawidłowego sterowania ruchem w tunelach lub całkowitego wyłączenia systemów informujących kierowców o zagrożeniach.

W tym samym czasie, gdy ujawniono raport o Autobahn GmbH, niemiecka kolej Deutsche Bahn padła ofiarą ataku DDoS - tysiące przejętych komputerów jednocześnie wysyłały zapytania do systemów informacyjnych i rezerwacyjnych, doprowadzając do ich przeciążenia.

Konstantin von Notz z partii Zielonych, wiceprzewodniczący komisji kontroli służb wywiadowczych, powiedział dziennikowi Handelsblatt, że "niemal codziennie dochodzi do bardzo poważnych ataków na infrastrukturę krytyczną, w tym przede wszystkim na sektor transportowy".

Czy polskie autostrady są zagrożone?

Polskie autostrady i drogi ekspresowe są w trakcie rozbudowy systemów zarządzania ruchem. GDDKiA realizuje Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T, w ramach którego na drogach pojawia się coraz więcej znaków zmiennej treści, czujników ruchu i systemów informacyjnych.

Autobahn GmbH przyznała się do zaniedbań i zapowiedziała opracowanie nowej strategii IT, ale dokument ten do dziś nie powstał. Johannes Schätzl, rzecznik SPD ds. polityki cyfrowej, stwierdził, że "tak poważne deficyty w cyberbezpieczeństwie spółki państwowej są nie do zaakceptowania i muszą zostać kompleksowo naprawione". Henrichmann z CDU dodał, że "trzeba zakładać, iż takie przypadki będą się zdarzać coraz częściej, bo w przeszłości traktowaliśmy ten temat z zupełnie niewłaściwym priorytetem".

