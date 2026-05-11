Znak z przeplatanką zaskakuje kierowców. Jak się zachować na jego widok?
Wielu polskich kierowców podczas wakacyjnych wycieczek natrafia na ten znak ostrzegawczy. Ponieważ w Polsce nie jest stosowany, nie znają jego znaczenia. Sprawdźmy więc, jakie ma znaczenie.
Hiszpański urząd odpowiadający za bezpieczeństwo ruchu drogowego wprowadził do katalogu znaków drogowych nowy znak oznaczony P-35. Jego znaczenie wcale nie jest oczywiste. Podpowiada on kierowcom jak się zachować na skomplikowanych fragmentach autostrad.
Znak P-35 w Hiszpani, czyli ten z przeplatanką
Znak ostrzegawczy P-35 ma trójkątny kształt, czerwoną ramkę, a w środku dwa samochody i strzałki sugerujące, że chcą zamieni się miejscami. To znak wskazujący tzw. pas przeplatany - ostrzega przed obszarami, w których następuje zamiana pojazdów miejscami na sąsiadujących pasach. Dlatego znak ten opisuje słowo "trenzado" będące przymiotnikiem od słowa splot lub warkocz.
Znak ten podpowiada kierowcom, że w danym miejscu jedna droga krzyżuje się z drugą i trzeba być gotowym na zwiększoną częstotliwość zmiany pasów ruchu przez różne pojazdy. Nie chodzi więc o klasyczne skrzyżowanie, ale przeplatanie się dróg szybkiego ruchu i autostrad. Samochody poruszają się po nich z prędkością ponad 100 km/h, więc zwiększona częstotliwość zmiany pasy ruchu musi wzmagać ostrożność.
Minąłem znak P-35. Jak jechać?
Widząc znak informujący o wjeździe w miejsce, w którym łączą się różne trasy, należy zachować szczególną ostrożność. Na tym fragmencie jedni kierowcy będą będą przyspieszać, szukając bezpiecznego momentu na "przeskoczenie" na inną trasę, a inni w tym samym celu mogą zwalniać.
Hiszpańskie władze przypominają o konieczności zachowania bezpiecznych odstępów i odpowiedniego sygnalizowania manewrów za pomocą kierunkowskazów. Podczas zmiany pasa ruchu, należy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom już się na nim znajdującym.
Wakacje w Europie? Warto poznać lokalne znaki drogowe
Planując zagraniczny wyjazd, warto pamiętać, że system oznakowania drogowego nie jest jednolity w całej Europie. W różnych krajach możemy napotkać znaki, które nie występują w Polsce, dlatego warto przed podróżą zapoznać się z katalogiem znaków obowiązujących w kraju docelowym i państwach tranzytowych.
Ważne informacje, takie jak ograniczenia prędkości, można także znaleźć na pierwszej tablicy informacyjnej po przekroczeniu granicy.