Hiszpański urząd odpowiadający za bezpieczeństwo ruchu drogowego wprowadził do katalogu znaków drogowych nowy znak oznaczony P-35. Jego znaczenie wcale nie jest oczywiste. Podpowiada on kierowcom jak się zachować na skomplikowanych fragmentach autostrad.

Znak P-35 w Hiszpani, czyli ten z przeplatanką

Znak ostrzegawczy P-35 ma trójkątny kształt, czerwoną ramkę, a w środku dwa samochody i strzałki sugerujące, że chcą zamieni się miejscami. To znak wskazujący tzw. pas przeplatany - ostrzega przed obszarami, w których następuje zamiana pojazdów miejscami na sąsiadujących pasach. Dlatego znak ten opisuje słowo "trenzado" będące przymiotnikiem od słowa splot lub warkocz.

Znak ten podpowiada kierowcom, że w danym miejscu jedna droga krzyżuje się z drugą i trzeba być gotowym na zwiększoną częstotliwość zmiany pasów ruchu przez różne pojazdy. Nie chodzi więc o klasyczne skrzyżowanie, ale przeplatanie się dróg szybkiego ruchu i autostrad. Samochody poruszają się po nich z prędkością ponad 100 km/h, więc zwiększona częstotliwość zmiany pasy ruchu musi wzmagać ostrożność.

Minąłem znak P-35. Jak jechać?

Widząc znak informujący o wjeździe w miejsce, w którym łączą się różne trasy, należy zachować szczególną ostrożność. Na tym fragmencie jedni kierowcy będą będą przyspieszać, szukając bezpiecznego momentu na "przeskoczenie" na inną trasę, a inni w tym samym celu mogą zwalniać.

Hiszpańskie władze przypominają o konieczności zachowania bezpiecznych odstępów i odpowiedniego sygnalizowania manewrów za pomocą kierunkowskazów. Podczas zmiany pasa ruchu, należy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom już się na nim znajdującym.

Wakacje w Europie? Warto poznać lokalne znaki drogowe

Planując zagraniczny wyjazd, warto pamiętać, że system oznakowania drogowego nie jest jednolity w całej Europie. W różnych krajach możemy napotkać znaki, które nie występują w Polsce, dlatego warto przed podróżą zapoznać się z katalogiem znaków obowiązujących w kraju docelowym i państwach tranzytowych.

Ważne informacje, takie jak ograniczenia prędkości, można także znaleźć na pierwszej tablicy informacyjnej po przekroczeniu granicy.

