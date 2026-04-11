Znak z plusem zaskakuje kierowców. Najważniejsza jest cyfra

Kierowcy podróżujący z Polski na północ Europy powinni zwrócić szczególną uwagę na jeden charakterystyczny znak drogowy, często spotykany na ulicach norweskich miast. Chodzi o niebieską tablicę z konturem samochodu, wewnątrz którego widnieje znak plusa i liczba. Choć może wydawać się niepozorny, niesie za sobą istotne informacje - a jego zlekceważenie może skutkować dotkliwym mandatem. Nieznajomość przepisów nie chroni bowiem przed konsekwencjami.

Co oznacza niebieski znak z białym samochodem, w którym znajduje się cyfra z plusem?

Niebieski znak z obrysem samochodu, znakiem plusa i cyframi informuje kierowców o tzw. pasach współdzielonych - czyli przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów, w których znajduje się kierowca oraz co najmniej dwóch pasażerów. To rozwiązanie, znane na Zachodzie jako "carpooling", od lat cieszy się popularnością w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Coraz częściej wdrażają je również europejskie kraje, takie jak Holandia, Niemcy, Francja czy właśnie Norwegia.

Pasy ruchu współdzielonego mają przede wszystkim na celu zwiększenie przepustowości dróg w warunkach miejskich korków. Ich wprowadzenie miało skrócić czas przejazdu i uczynić go bardziej przewidywalnym, co z kolei miało zachęcić kierowców do wspólnego podróżowania, zamiast poruszania się w pojedynkę.

Kto może korzystać z pasa współdzielonego?

W przypadku norweskiego oznaczenia "znak informacyjny nr 509" przepisy jasno określają, kto może korzystać z pasa ruchu współdzielonego. Uprzywilejowany dostęp mają autobusy, taksówki oraz pojazdy przewożące pasażerów. Co istotne, z pasa mogą korzystać również zwykłe samochody osobowe, o ile przewożą co najmniej tyle osób, ile wskazano na znaku - zazwyczaj 2 lub 3. Po nowelizacji przepisów w 2005 roku, do grona uprawnionych dodano także pojazdy bezemisyjne, takie jak auta elektryczne i wodorowe.

Jaki mandat za jazdę pasem współdzielonym?

Korzystanie z pasa oznaczonego znakiem "509" bez spełnienia wymogu minimalnej liczby pasażerów może nas słono kosztować. Zgodnie z norweskim taryfikatorem, kara za takie wykroczenie wynosi 5500 koron, czyli niemal 2000 złotych. Co ważne, przestrzegania przepisów pilnują nie tylko policyjne patrole - norweskie służby dysponują zaawansowanymi systemami kamer, które potrafią dokładnie zidentyfikować liczbę osób znajdujących się w pojeździe.

