Znak z czarnym okręgiem na żółtym kwadracie zaskakuje kierowców. Co oznacza?

Spis treści: Tajemniczy znak z czarnym okręgiem na żółtym tle Znak z ciężarówką na wzniesieniu w czerwonym trójkącie Jak wygląda znak zakaz postoju? Co oznacza biała litera R na zielonym prostokącie? Co oznacza biała lokomotywa na brązowym tle?

Fakt, że nowe znaki faktycznie sprawiają problem kierowcom, potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego wśród brytyjskich kierowców Jego wyniki cytuje m.in. serwis cambridge-news.co.uk. Kierowcom o różnym stopniu doświadczenia zaprezentowano pięć znaków drogowych, których być może nie widuje się zbyt często. Wyniki badania dają do myślenia.

Tajemniczy znak z czarnym okręgiem na żółtym tle

Najgorsze wyniki kierowcy mieli po zapytaniu ich o ten znak:

Czarny okrąg na żółtym tle. Co oznacza ten znak? .

Aż cztery na pięć zapytanych osób (dokładnie 83 proc.) nie potrafiło podać jego prawidłowego znaczenia. 49 proc. pytanych twierdziło, że nigdy wcześniej nie widziało tego znaku i nie miało okazji poznać jego znaczenia, a 15 proc. badanych twierdziło, że znak ten oznacza obwodnicę. Tymczasem zgodnie z definicją znak ten oznacza awaryjną trasę objazdową dla autostrady i innego głównego ruchu drogowego. Co ważne, na żółtym tle nie musi znajdować się okrąg. Może to być inny symbol, ale ważne, że gdy wjedziemy na objazd z określonym kształtem, to powinniśmy się go trzymać. Powtórzenia tego znaku zdradzają, że jedziemy dobrą drogą.

Znak z ciężarówką na wzniesieniu w czerwonym trójkącie

Niewiele lepiej było w przypadku drugiego znaku przedstawiającego samochód ciężarowy z naczepą przejeżdżający po ogromnej nierówności.

Ciężarówka zawisła nad drogą. Co oznacza ten znak? .

Zaledwie co trzeci pytany wiedział, że ten symbol ostrzega przed ryzykiem zawiśnięcia na podwoziu. Większość ankietowanych wskazywała, że to po prostu znak wskazujący nierówne podłoże.

Jak wygląda znak zakaz postoju?

Aż trudno uwierzyć, że brytyjscy kierowcy mieli problem z rozpoznaniem znaczenia znaku, który w Polsce widujemy bardzo często.

Ten popularny znak też sprawił problem ankietowanym .

Dwie trzecie pytanych wskazywało, że oznacza on zakaz zatrzymywania się. Tylko jedna trzecia potrafiła powiedzieć, że za tym znakiem zabronione nie jest zatrzymywanie, ale postój.

Co oznacza biała litera R na zielonym prostokącie?

Biała litera R informuje kierowców, że wjeżdżają na obwodnicę .

Białe R najczęściej mylone było z prawidłowym znaczeniem wspomnianego wcześniej żółtego kwadratu. Ankietowani uważali, że białe R oznacza alternatywną trasę objazdową dla autostrady. Tymczasem to właśnie ten znak oznacza po prostu obwodnicę - ring road - stąd widzimy na nim wielkie R.

Co oznacza biała lokomotywa na brązowym tle?

Ten znak wcale nie wskazuje kierunku do najbliższego dworca, jak wskazała przeszło połowa ankietowanych. W Wielkiej Brytanii taką symbolikę przyjęto dla wskazania kierunku do atrakcji turystycznej - niekoniecznie związanej z kolejnictwem.

Choć ma lokomotywę, ten znak zupełnie nie jest związany z kolejnictwem .

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL