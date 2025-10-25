Znak E08.43 zwany "preclem" zaskakuje kierowców. Pożałujesz, gdy go przegapisz

Islandia, gdzie według najnowszych danych mieszka ponad 23 tysiące naszych rodaków, stosuje system oznakowania drogowego zbliżony do polskiego, jednak z pewnymi istotnymi różnicami. Jedną z nich jest powszechne użycie żółtego tła na znakach, które w Polsce zarezerwowane jest głównie dla ostrzeżeń. Na Islandii kolor ten pojawia się również na znakach ograniczenia prędkości i innych oznaczeniach informacyjnych. Rozwiązanie to nie jest przypadkowe - żółte tło znacznie poprawia widoczność znaków podczas intensywnych opadów śniegu, które są tam dużo częstsze niż w naszym klimacie.

Co oznacza znak E08.43 z preclem?

Tajemniczy znak E08.43, nazywany przez miejscowych Bakarí, to nic innego jak informacja o lokalizacji... piekarni. W Polsce trudno wyobrazić sobie oznakowanie drogowe wskazujące tego typu punkt usługowy. Owszem, mamy znaki informujące o szpitalach (D-22), posterunkach policji (D-21) czy nawet stacjach radiowych nadających informacje dla kierowców (D-34a), ale piekarnie pozostają poza systemem oficjalnego oznakowania drogowego.

Fenomen islandzkiego podejścia do informowania kierowców o piekarniach można tłumaczyć specyfiką kraju. W rozległej, słabo zaludnionej przestrzeni, gdzie odległości między miejscowościami bywają znaczne, informacja o możliwości zakupu świeżego pieczywa ma praktyczny wymiar. Dla podróżujących po odludnych terenach Islandii taka wskazówka może być niezwykle cenna, szczególnie podczas długich tras przez mało zaludnione obszary.

Jakich znaków drogowych nie spotkamy w Polsce?

Co ciekawe, islandzki system oznakowania drogowego obfituje w znaki, których próżno szukać w Polsce. Związane jest to z unikatowymi warunkami naturalnymi wyspy - od ostrzeżeń przed gejzerami i gorącymi źródłami, po informacje o przejściach dla reniferów czy obszarach występowania silnych podmuchów wiatru.

Znak E08.43 Bakarí, choć pozornie błahy, stanowi część szerszego systemu dostosowanego do potrzeb kierowców poruszających się po tym unikatowym kraju.

Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do znaków zakazu czy nakazu, znaki informacyjne, takie jak "Bakarí", nie wiążą się z konkretnymi przepisami, których nieprzestrzeganie mogłoby skutkować mandatem. Mimo to, stają się one przydatne, gdy znajdziemy się na odludziu poszukujemy specyficznych lub gdzie indziej powszechnie występujących usług.

