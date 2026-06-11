Znak drogowy z czerwoną kropką. Gdzie go spotkamy i co oznacza?

Jednym z takich znaków drogowych, który wprawia w konsternację kierowców z Polski, jest duża czerwona kropka pojawiająca się na tablicy. Najczęściej spotkamy ją na znakach ze strzałkami oraz znakach kierunkowych na autostradach oraz innych drogach głównych. Czerwoną kropkę można też zauważyć przy nazwie miasta.

Biały znak z czerwoną kropką - co oznacza?

Wraz ze zmianami w przepisach o ruchu drogowym, które wprowadzono w kwietniu 2020 i listopadzie 2021 roku - w Niemczech pojawiły się nowe znaki drogowe.

Aktualnie obowiązuje tam ponad 500 oznaczeń. W związku z ogromną liczbą symboli kierowcy bardzo często spotykają się z zupełnie nowymi, nieznanymi oznaczeniami. Jednym z takich przykładów jest właśnie opisywana czerwona kropka.

Czerwona kropka, czerwony punkt lub po prostu czerwona trasa to oznaczenie drogi objazdowej. Pozwala ona kierowcom na szybsze dotarcie do następnego zjazdu z autostrady w kierunku celu podróży.

Gdzie stosowane są znaki z czerwoną kropką?

Obwodnica pozwala ominąć zakorkowane odcinki dróg, gdzie często występuje ryzyko wydłużonego postoju. Takie oznakowanie możemy spotkać np. w Bawarii, a konkretnie w okolicach Ratyzbony, a także w pobliżu tunelu Pfaffensteiner na autostradzie A93, gdzie kierowcy stoją godzinami w korkach.

Bardzo często w lokalnych audycjach radiowych są podawane informacje na temat czerwonych kropek i objazdów, żeby zapobiec dezorientacji wśród kierowców i niepotrzebnego wjeżdżania w zakorkowane trasy. Stąd pojawiają się "czerwone trasy" w komunikatach radiowych.

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