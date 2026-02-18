Spis treści: Kiedy jazda na suwak jest obowiązkowa? Kiedy jazda na suwak nie działa? Jak jeździć na suwak?

Znak D-56, niebieska tablica z dwoma łączącymi się rzędami strzałek, sugeruje kierowcom stosowanie jazdy na suwak. Stoi w miejscach, gdzie zwężenia i spowolnienia zdarzają się regularnie. Sęk w tym, że sam znak nie tworzy obowiązku. O tym, czy suwak faktycznie działa, decydują warunki na drodze.

Kiedy jazda na suwak jest obowiązkowa?

Przepis "aktywuje się" po spełnieniu dwóch warunków jednocześnie. Po pierwsze - na jezdni musi panować znaczne spowolnienie ruchu. Po drugie - jeden z pasów musi zanikać lub być zablokowany przeszkodą, na przykład przez remont, kolizję czy stałe zwężenie. Problem w tym, że polskie przepisy nie stanowią jasno, czym owe "spowolnienie ruchu" jest, ale można przyjąć, że mówimy o sytuacji, w której tworzy się korek, a nie, gdy dwoma pasami ruchu odbywa się on w miarę płynnie.

Gdy obie te przesłanki zachodzą, kierowca jadący pasem, który jest kontynuowany, ma obowiązek tuż przed końcem zwężenia wpuścić przed siebie jeden pojazd z pasa zanikającego.

Gdy ruch jest płynny, suwak nie obowiązuje - nawet jeśli na drodze stoi znak D-56. W takiej sytuacji działa zasada podstawowa: kierowca zmieniający pas ustępuje pierwszeństwa pojazdom, które już się na nim znajdują.

Kiedy jazda na suwak nie działa?

Pas rozbiegowy, na przykład przy wjeździe na autostradę lub drogę ekspresową, nie jest pasem zanikającym w rozumieniu przepisu o jeździe na suwak. Kierowca włączający się do ruchu z pasa rozbiegowego musi zawsze ustąpić pierwszeństwa tym, którzy już się na tym pasie znajdują. Zresztą o tym, jakie błędy popełniają kierowcy przy wjeżdżaniu na autostradę i drogę ekspresową można napisać kolejny artykuł.

Znak D-56 informuje o konieczności stosowania jazdy na suwak Bartlomiej Kudowicz Agencja FORUM

Jak jeździć na suwak?

Prawidłowym zachowaniem na kończącym się pasie jest dojechanie do jego końca i dopiero tam zmiana pasa, oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem sygnalizowana kierunkowskazem (to wynika z przepisów). Przedwczesne zjeżdżanie z zanikającego pasa tworzy niepotrzebne zatory i jest sprzeczne z ideą przepisu, który ma zapewnić maksymalne wykorzystanie dostępnej jezdni. Ważne jest też, by nie wymuszać na innych zmiany pasa, bo to my możemy być obciążeni winą, jeśli inny kierowca poruszający się pasem kontynuowanym nie wpuści nas przed siebie. Wówczas my dostaniemy mandat na przykład za spowodowanie kolizji, a on za niestosowanie zasady jazdy na suwak. Grozi to mandatem do 500 zł i ośmioma punktami karnymi.

Gdy niestosowanie się do zasad suwaka doprowadzi do stworzenia zagrożenia na drodze, kara rośnie do 1 tys. zł i 10 punktów karnych. Wymuszenie pierwszeństwa grożące kolizją to identyczna stawka - niezależnie od tego, czy dotyczy kierowcy z pasa zanikającego, czy tego z pasa kontynuowanego.

Stosując jazdę na suwak trzeba też pamiętać przede wszystkim o zasadzie ograniczonego zaufania. Nawet jeśli mamy prawo wjechać na sąsiedni pas, nie zwalnia nas to z obowiązku upewnienia się, że manewr jest bezpieczny. Krótko mówiąc - nic na siłę.

