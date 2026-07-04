Zielone ograniczenie prędkości - nowy znak zaskakuje kierowców

Krzysztof Pochłód

Znaczenia znaku ograniczenia prędkości nikomu tłumaczyć nie trzeba (choć część kierowców zachowuje się, jakby wiedza ta była im obca). Jak jednak rozumieć identyczny znak, ale z zieloną obwódką zamiast czerwonej?

Znak ograniczenia prędkości z zieloną obwódką i liczbą 21 na wiejskiej drodze, w tle domy i pole
Znak ograniczenia prędkości z zieloną obwódką zamiast czerwonej - jak go rozumieć?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak rozumieć znak z zielonym ograniczeniem prędkości?
  2. W jakich miejscach ustawia się zielone ograniczenia prędkości?
  3. Czy zielone ograniczenia prędkości działają?

Zielone znaki pojawiły się ostatnio w Wielkiej Brytanii jako część strategii "traffic calming" - uspokajania ruchu. Brytyjskie statystyki wypadków pokazują, że w rejonach szkół czy osiedli, gdzie kierowcy z reguły jadą wolniej, ale nie zawsze dostosowują prędkość do warunków, dodatkowe oznaczenia mogą zmniejszyć liczbę kolizji nawet o kilkanaście procent. Władze lokalne zaczęły więc wprowadzać zielone znaki w punktach newralgicznych, aby dać kierowcom czytelny sygnał, że warto zdjąć nogę z gazu.

Jak rozumieć znak z zielonym ograniczeniem prędkości?

W brytyjskim systemie znaków drogowych kolor czerwony oznacza obowiązek - przekroczenie tak oznaczonego ograniczenia prędkości grozi mandatem, punktami karnymi, a w skrajnych przypadkach odebraniem prawa jazdy.

Zielony znak to jedynie sugestia. Podaje prędkość, która w danym miejscu jest uznawana za bezpieczną. Można ją przekroczyć bez ryzyka otrzymania mandatu, ale kierowca robi to na własną odpowiedzialność. Jeśli przekroczenie prędkości doprowadzi do wypadku, będzie to istotny argument w sądzie na niekorzyść kierującego.

W jakich miejscach ustawia się zielone ograniczenia prędkości?

Najczęściej zielone ograniczenia prędkości znajdują się:

  • w pobliżu szkół i przedszkoli,
  • w gęsto zabudowanych osiedlach mieszkaniowych,
  • na wąskich drogach z ograniczoną widocznością,
  • w rejonach popularnych tras rowerowych i pieszych.

Nie ma centralnej bazy danych o liczbie takich znaków, bo ich montaż zależy od decyzji lokalnych władz drogowych. Szacuje się jednak, że jest to kilkaset lokalizacji w całej Wielkiej Brytanii.

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W polskich przepisach nie ma odpowiednika zielonego ograniczenia prędkości. Zamiast tego stosuje się inne metody zwiększania ostrożności kierowców:

  • znak T-27 ("Agatka") - żółta tablica z symbolem dziecka trzymającego lizak, przypominająca o konieczności zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu szkoły,
  • strefa zamieszkania (D-40) - ograniczenie prędkości do 20 km/h, pierwszeństwo dla pieszych na całej szerokości drogi,
  • progi zwalniające, wysepki i szykany drogowe.

W przeciwieństwie do zielonych znaków z Wielkiej Brytanii, polskie rozwiązania mają moc prawną i nakładają obowiązki na kierowców.

Czy zielone ograniczenia prędkości działają?

Brytyjskie badania wskazują, że kierowcy często reagują na zielone ograniczenia, szczególnie jeśli są one połączone z dodatkowymi elementami - np. zwężeniem pasa, innym kolorem nawierzchni czy obecnością fotoradaru.

Eksperci zaznaczają jednak, że ich skuteczność jest największa w miejscach, gdzie kierowca już spodziewa się potencjalnego zagrożenia. W miejscach, które wydają się bezpieczne, zielone znaki mogą być ignorowane.

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