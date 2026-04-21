W skrócie Czerwona kropka na niebieskiej tablicy na autostradach jest oznaczeniem alternatywnej trasy omijającej zakorkowane odcinki.

Ten system stosowany jest w wybranych regionach Niemiec, szczególnie w Bawarii, między innymi w rejonie Ratyzbony oraz przy tunelu Pfaffensteiner na autostradzie A93.

Oznaczenie funkcjonuje od 2004 roku i jest używane podczas długotrwałych korków, o których informuje się również w komunikatach radiowych i na tablicach elektronicznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Znaków drogowych jest bardzo dużo, dlatego nie powinno dziwić, że część kierowców ma problem z ich zapamiętywaniem. Trudność ta rośnie jeszcze bardziej w przypadku znaków obowiązujących poza granicami kraju. Mimo że państwa Unii Europejskiej tworzą wspólnotę, w zakresie oznakowania dróg zachowują znaczną autonomię. W efekcie niektóre znaki potrafią zaskoczyć nawet kierowców z dużym doświadczeniem.

Przykładem może być charakterystyczna czerwona kropka umieszczona na niebieskiej tablicy informacyjnej. Co ciekawe nie jest ona klasycznym przepisem ani znakiem ostrzegawczym, tylko elementem mającym pomóc kierowcom w ominięciu zakorkowanego odcinka.

Czerwona kropka na niebieskiej tablicy. Co to oznacza?

Symbol czerwonej kropki nie wynika z przepisów nakazujących określone zachowanie i nie jest też znakiem ostrzegawczym. To element systemu organizacji ruchu, który wskazuje alternatywną trasę prowadzącą poza najbardziej obciążone odcinki autostrad. W praktyce oznacza to objazd, który pozwala opuścić zakorkowany fragment i wrócić na główną trasę za utrudnieniem.

Oznaczenie pojawia się na tablicach nad drogą, przy zjazdach oraz na kolejnych drogowskazach już na drogach lokalnych. System ten jest częścią szerszego rozwiązania stosowanego w wybranych regionach Niemiec, gdzie natężenie ruchu często prowadzi do poważnych zatorów.

Czerwona kropka to nic nowego. System działa od ponad 20 lat

Rozwiązanie funkcjonuje od 2004 roku i uruchamiane jest w sytuacjach, gdy przewidywany korek ma utrzymywać się przez dłuższy czas, zwykle około półtorej godziny. W takich momentach informacje o objazdach pojawiają się w komunikatach radiowych oraz na elektronicznych tablicach informacyjnych, które kierują kierowców na alternatywne trasy.

W praktyce kierowca, który otrzyma taki komunikat, powinien zwracać uwagę na oznaczenia prowadzące "czerwoną trasą". W zależności od kierunku jazdy symbol może przyjmować formę kropki lub okręgu. Po zjeździe z autostrady należy podążać za wskazaniami kolejnych znaków, które prowadzą przez drogi lokalne aż do miejsca ponownego włączenia się do autostrady za zakorkowanym odcinkiem.

Gdzie natrafimy na znaki drogowe z czerwoną kropką?

Czerwone kropki stosowane są przede wszystkim w Bawarii, między innymi w rejonie Ratyzbony oraz w okolicach tunelu Pfaffensteiner na autostradzie A93. To miejsce o dużym natężeniu ruchu, gdzie korki potrafią utrzymywać się przez wiele godzin.

Warto wiedzieć, że oznaczenie to nie jest jedynym tego typu rozwiązaniem w historii niemieckich dróg. W przeszłości stosowano również inne systemy objazdów, na przykład z wykorzystaniem niebieskich oznaczeń, jednak obecnie mają one głównie znaczenie historyczne. Dziś system czerwonej kropki jest bardziej czytelny i częściej wykorzystywany w sytuacjach dużych utrudnień.

