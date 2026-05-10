Zakaz ruchu aut z LPG? Z takim znakiem jest jeden, ale poważny problem

Skąd zakazy wjazdu aut z LPG do garaży? Czy za wjechanie autem z LPG do podziemnego garażu grozi mandat?

Większość nowych budynków mieszkalnych i biurowców oferuje możliwość parkowania samochodu w garażu podziemnym. Często przed wjazdem widnieje znak przypominający na pierwszy rzut oka B-1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach". Jednak w jego środek jest wpisane "LPG". Wielu kierowców odczytuje taką tablicę jako zakaz wjazdu dla samochodów z instalacją LPG. Sęk w tym, że zgodnie z przepisami, taki znak w ogóle nie istnieje.

Skąd zakazy wjazdu aut z LPG do garaży?

Takie obostrzenie wynika przede wszystkim z prawa budowlanego. W garażu podziemnym mogą parkować pojazdy wyposażone w instalację LPG, ale obiekt musi posiadać wentylację mechaniczną i czujniki stężenia gazu propan-butan. Jak łatwo się domyślić, taka instalacja to dodatkowy koszt dla dewelopera lub zarządcy obiektu.

Tym samym łatwiej (i taniej) zainstalować znak B-1 z napisem "LPG", który nie figuruje w wykazie przygotowanym przez ministerstwo. To pierwszy problem w skutecznym egzekwowaniu zasad, a do tego podziemne garaże zwykle nie są drogą publiczną.

Czy za wjechanie autem z LPG do podziemnego garażu grozi mandat?

Złamanie zakazu wjazdu samochodem z instalacją LPG nie jest karane na podstawie przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Administrator budynku nie jest upoważniony do sprawdzania dokumentów samochodu, które parkują w garażach, gdzie zabronione jest parkowanie aut z instalacją LPG.

Administrator budynku może próbować nałożyć karę finansową, ale pod warunkiem, że odpowiednie zapisy znalazły się w regulaminach administracyjnych i przepisach przeciwpożarowych. W ostateczności zarządca budynku będzie mógł skierować sprawę do sądu.

Tak naprawdę jednak, ustawianie takich znaków to fikcja, która w praktyce pociąga żadnych konsekwencji prawnych.

