Za znakiem D-42 kierowcy masowo tracą prawa jazdy. Nie ma odwołania

Spis treści: Jak szybko można jechać za znakiem D-42? Kiedy policjant zabierze prawo jazdy za prędkość? Taryfikator mandatów za prędkość w 2026 roku

Jak szybko można jechać za znakiem D-42?

Znak D-42 o którym mowa, to charakterystyczna i raczej dobrze wszystkim znana biała tablica z czarnym zarysem zabudowań. Chodzi oczywiście o znak informujący o wjechaniu na teren zabudowany i znaku tego nie odwołują skrzyżowania, a jedynie znak D-43. Wygląda identycznie, tylko jest przekreślony czerwoną linią.

Dopuszczalna prędkość za znakiem D-42 wynosi więc 50 km/h, chyba że inne znaki wskazują inaczej. Pamiętajmy też, że nie obowiązuje już zasada, że w godzinach od 23:00 do 5:00 limit zostaje podniesiony do 60 km/h. Od kilku już lat przez całą dobę w terenie zabudowanym można jechać tylko 50 km/h.

Kiedy policjant zabierze prawo jazdy za prędkość?

Zbyt szybka jazda może skończy się mandatem oraz przypisaniem do naszego konta punktów karnych (szczegółowy taryfikator przypominamy poniżej), zaś po przekroczeniu 24 punktów, tracimy prawo jazdy. Obecnie do zdobycia takiej liczby wystarczy popełnić zaledwie dwa wykroczenia. Po przekroczeniu limitu musimy ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy, a jeśli go nie zdamy, uprawnienia tracimy bezpowrotnie i ponownie trzeba zapisać się na odpowiedni kurs.

Dodatkowo przekraczając dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, tracimy prawo jazdy na 3 miesiące. Odbywa się to automatycznie i nie ma znaczenia, czy przyjmujemy mandat i czy zgadzamy się z decyzją policjanta czy też nie. Taki kształt przepisów od początku budził spore kontrowersje i trafiły one po latach do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Obywatelskich wskazywał na "brak podstawowych gwarancji proceduralnych" oraz na fakt, że jedynym dowodem przekroczenia prędkości przez kierowcę były informacje przekazane przez policję.

Kierujący pojazdem nie mają żadnych możliwości ochrony swoich praw zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowo-administracyjnym oraz kwestionowania prawidłowości pomiaru prędkości stwierdzonego przez organ kontroli ruchu drogowego. Dlatego Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, na mocy których kierowcy tracą prawo jazdy na okres 3 miesięcy, stoją w sprzeczności z artykułem 2. konstytucji, a prowadzone w ten sposób postępowania nie mogą być uznane za rzetelne.

W praktyce niczego to jednak nie zmieniło i policjanci nadal zatrzymują prawa jazdy na 3 miesiące za zbyt szybką jazdę. Jeśli się tym nie przejmiemy i nadal będziemy jeździć, to przy kolejnej kontroli prawko zostanie nam zatrzymane na 6 miesięcy. Trzecia taka sytuacja to już całkowita utrata uprawnień.

Taryfikator mandatów za prędkość w 2026 roku

Przy okazji warto jeszcze przypomnieć, jakie mandaty obecnie obowiązują za przekroczenie prędkości. Uwagę powinien zwrócić szczególnie fakt, że nawet za najmniejsze wykroczenie poza limit, wiąże się zarówno z grzywną jak i z punktami karnymi. Same punkty kasują się po roku, ale licząc dopiero od opłacenia mandatu (a nie od popełnienia wykroczenia). Trzeba pamiętać też o zasadzie recydywy, czyli podwójnym mandacie, jeśli w ciągu dwóch lat popełnimy to samo wykroczenie.

Mandaty za prędkość w 2026 roku wynoszą:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

Nowy rok, problemy stare. Zima znów zaskoczyła... wszystkich Polsat News