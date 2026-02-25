W skrócie Od 19 lutego 2026 roku obowiązuje nowy znak drogowy F-23.

Znak F-23 informuje o początku odcinka ze środkowym pasem wielofunkcyjnym przeznaczonym do określonych manewrów, takich jak skręt w lewo czy włączanie się do ruchu.

Policja zwraca uwagę na częste błędy kierowców, w tym jazdę na wprost i wyprzedzanie na pasie wielofunkcyjnym, oraz zapowiada wzmożone kontrole.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowy znak F-23 na polskich drogach. Co oznacza w praktyce?

Znak F-23 informuje o początku odcinka ze środkowym pasem wielofunkcyjnym. Jest to pas wydzielony pomiędzy pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Służy wyłącznie do wykonywania określonych manewrów, przede wszystkim skrętu w lewo oraz włączania się do ruchu z posesji, parkingów i dróg podporządkowanych.

Nie wolno traktować go jako dodatkowego pasa do jazdy na wprost ani wykorzystywać do wyprzedzania. Jego zadaniem jest uporządkowanie ruchu w miejscach, gdzie często dochodzi do konfliktów między pojazdami jadącymi główną trasą a tymi włączającymi się do ruchu. Znak ma niebieskie tło i biały schemat pasów. Jeżeli odcinek z pasem wielofunkcyjnym jest dłuższy niż 500 metrów, oznakowanie jest powtarzane. Koniec takiego fragmentu drogi sygnalizuje wersja znaku z dopiskiem "koniec".

Środkowy pas wielofunkcyjny - kiedy wolno z niego korzystać?

Korzystanie z pasa oznaczonego znakiem F-23 jest dozwolone wyłącznie podczas wykonywania konkretnych manewrów. Dotyczy to przede wszystkim przygotowania do skrętu w lewo, włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej oraz wyjazdu z parkingu lub posesji.

Kierowca powinien wjechać na pas tylko na czas wykonania manewru i opuścić go niezwłocznie po jego zakończeniu. Zabronione jest poruszanie się nim na dłuższym odcinku, omijanie zatorów czy wykorzystywanie go jako pasa do jazdy na wprost. Na odcinkach objętych znakiem F-23 obowiązuje również zakaz wyprzedzania. Ma to ograniczyć ryzyko kolizji w sytuacjach, gdy kilka pojazdów jednocześnie korzysta z pasa do skrętu lub włączania się do ruchu.

Dlaczego wprowadzono znak F-23? Problem narastał latami

Środkowe pasy wielofunkcyjne funkcjonowały na wielu ulicach już wcześniej. Brakowało jednak jednolitego oznakowania, co prowadziło do chaosu komunikacyjnego. Część kierowców traktowała taki pas jak dodatkowy pas ruchu, inni nie wiedzieli, czy w ogóle mogą z niego korzystać.

Według Ministerstwa Infrastruktury brak jasnych zasad skutkował wzrostem liczby kolizji, wymuszeń pierwszeństwa oraz gwałtownych hamowań. Nowe przepisy mają ujednolicić organizację ruchu w całym kraju i dostosować prawo do realnych warunków drogowych.

Zmiany wprowadzono rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw na początku lutego. Od 19 lutego 2026 roku obowiązują one we wszystkich miastach.

Błędy kierowców przy znaku F-23. Na co zwraca uwagę policja?

Mimo obowiązywania nowych przepisów wielu kierowców nadal popełnia te same błędy. Najczęściej poruszają się środkowym pasem na wprost, próbują omijać nim korki, wyprzedzają inne pojazdy lub zatrzymują się na nim bez wyraźnej potrzeby.

Takie zachowania prowadzą do gwałtownego hamowania i zwiększają ryzyko kolizji. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy kierowcy z obu kierunków jednocześnie próbują wjechać na pas bez zachowania odpowiedniej ostrożności. Policja zapowiada wzmożone kontrole w miejscach, gdzie wprowadzono nowe oznakowanie. Nieprawidłowe korzystanie z pasa wielofunkcyjnego może zostać zakwalifikowane jako utrudnianie ruchu lub naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL