W skrócie Czarny, kwadratowy znak z białymi cyframi stosowany w Szwecji informuje o zalecanej prędkości i nie wiąże się z karami za przekroczenie.

Znak ten wyświetla prędkość rekomendowaną na danym odcinku drogi, dostosowując ją do bieżących warunków pogodowych lub ruchu.

Podobne znaki prędkości sugerowanej występują także w innych europejskich krajach, gdzie mogą mieć różne kolory i formy.

Cyfry na znakach drogowych niemal zawsze kojarzą się z ograniczeniami prędkości, i tak też jest w przypadku omawianego oznaczenia E13. Liczby umieszczone na czarnym tle odnoszą się do prędkości w kilometrach na godzinę. Różnica polega jednak na tym, że znak ten nie pełni funkcji nakazu ani zakazu - ma charakter wyłącznie informacyjny. Stosowany głównie w Szwecji, sugeruje prędkość, którą warto utrzymać na danym odcinku drogi, choć jej przekroczenie nie skutkuje żadnymi sankcjami.

Na widok tego znaku kierowcy zdejmują nogę z gazu

Czarny znak może przybierać formę tradycyjnej tablicy lub cyfrowego wyświetlacza, który aktualizuje zalecaną prędkość w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kierowcy mogą dostosować prędkość do zmieniających się warunków, takich jak mgła, deszcz, śnieg czy korki, zanim dojdzie do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Znak nie ma na celu karania - pełni jedynie funkcję wskazówki, że warunki na drodze wymagają ostrożności, np. mokrej nawierzchni, ograniczonej widoczności lub zwiększonego natężenia ruchu.

Choć przekroczenie zalecanej prędkości nie grozi mandatem, znak wywiera wyraźny efekt psychologiczny. Większość kierowców na jego widok automatycznie zwalnia, nawet jeśli formalnie mogłaby jechać szybciej. Wśród podróżnych z innych krajów dochodzi także element konsternacji wywołanej zupełnie nieznanym oznaczeniem. Szwedzkie służby jego subtelne ale skuteczne działanie porównują nawet do "niewidzialnego radaru", który skutecznie wymusza ostrożność.

Nie tylko Szwecja. Podobne znaki także w innych krajach

Wbrew pozorom znaki tzw. "prędkości sugerowanej" nie występują tylko w Szwecji. Podobne oznaczenia można spotkać m.in. w Niemczech, gdzie standardowo sugerują 130 km/h jako prędkość uznawaną za bezpieczną i optymalną. Rozwiązania tego typu funkcjonują również w Hiszpanii, gdzie znaki zalecające prędkość stanowią stały element infrastruktury drogowej.

W zależności od kraju znaki informujące o zalecanej prędkości mogą przybierać różne formy i kolory. W większości państw Europy spotkamy charakterystyczny niebieski kwadrat z białą liczbą, jednak istnieją lokalne odmiany. W Norwegii stosuje się biały kwadrat z czarnymi cyframi, natomiast w Wielkiej Brytanii coraz częściej pojawiają się zielone tablice wskazujące zalecaną prędkość.

