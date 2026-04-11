Ograniczenie z płatkiem śniegu. Kierowcy nie znają tej zasady, sądy tak

W skrócie Tabliczka z czarnym płatkiem śniegu na znaku ograniczenia prędkości w Niemczech oznacza, że ograniczenie obowiązuje przez cały rok, niezależnie od pogody i stanu nawierzchni.

Tabliczka z napisem "bei Nässe" oznacza, że ograniczenie prędkości działa tylko wtedy, gdy jezdnia jest mokra.

Niemieckie sądy każdorazowo potwierdzają, że ograniczenie z płatkiem śniegu obowiązuje bez względu na warunki atmosferyczne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Okazuje się jednak, a sądy niemieckie, a raczej ich wyroki, potwierdzają, że ograniczenie prędkości oznaczone tabliczką z płatkiem śniegu obowiązuje przez cały rok, niezależnie od pogody, temperatury i stanu nawierzchni.

Płatek śniegu na znaku - co oznacza w Niemczech?

Zgodnie z paragrafem 39 ustęp 3 niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (StVO), tabliczki dodatkowe są znakami drogowymi, które konkretyzują znaczenie znaku głównego umieszczonego nad nimi. Kluczowe jest słowo "konkretyzują", bo tabliczka z płatkiem śniegu nie ustanawia warunku obowiązywania ograniczenia, lecz wyjaśnia powód, dla którego zarządca drogi je wprowadził. W tym przypadku powodem jest ryzyko oblodzenia nawierzchni, które na danym odcinku występuje częściej niż gdzie indziej.

Płatek śniegu a tabliczka "bei Nasse" - zasadnicza różnica

Wielu kierowców myli tabliczkę z płatkiem śniegu z inną tabliczką dodatkową, na której widnieje napis "bei Nässe", czyli "w przypadku mokrej nawierzchni". Ta druga funkcjonuje zupełnie inaczej, bo jest sformułowana jako warunek. Ograniczenie prędkości z tabliczką "bei Nässe" obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy jezdnia jest faktycznie mokra. Na suchej drodze kierowca może jechać z prędkością wynikającą z ogólnych przepisów.

Gdyby tabliczka z płatkiem śniegu zawierała analogiczne sformułowanie warunkowe, na przykład "bei Schneefall" (w przypadku opadów śniegu), ograniczenie obowiązywałoby tylko przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Kwestia obowiązywania ograniczenia z płatkiem śniegu trafiała przed kilka niemieckich sądów wyższej instancji i za każdym razem rozstrzygnięcie było identyczne - ograniczenie prędkości działa w takich miejscach niezależnie od występujących warunków na drodze.

Skoro zatem ograniczenie i tak obowiązuje cały rok, po co w ogóle montować tabliczkę z symbolem śnieżynki? Niemieckie urzędy zarządzające drogami stosują ją na odcinkach, gdzie ryzyko oblodzenia jest podwyższone niezależnie od pory roku.

Tabliczka ma zwiększyć świadomość ograniczenia wśród kierowców. Paradoksalnie, osiąga często efekt odwrotny, bo kierowcy interpretują ją jako warunek i latem ignorują ograniczenie, narażając się na mandat.

Polacy podróżujący po niemieckich drogach powinni więc traktować każde ograniczenie prędkości z tabliczką śnieżynki tak samo jak ograniczenie bez żadnej tabliczki dodatkowej. Obowiązuje ono przez cały rok, niezależnie od tego, czy na dworze panuje mróz czy upał.

