Nowy znak - zielone ograniczenie prędkości. Kierowcy nie wiedzą, o co chodzi

Zielone znaki pojawiły się ostatnio w Wielkiej Brytanii jako część strategii "traffic calming" - uspokajania ruchu. Brytyjskie statystyki wypadków pokazują, że w rejonach szkół czy osiedli, gdzie kierowcy z reguły jadą wolniej, ale nie zawsze dostosowują prędkość do warunków, dodatkowe oznaczenia mogą zmniejszyć liczbę kolizji nawet o kilkanaście procent. Władze lokalne zaczęły więc wprowadzać zielone znaki w punktach newralgicznych, aby dać kierowcom czytelny sygnał, że warto zdjąć nogę z gazu.

Zielone ograniczenia prędkości - co oznacza dla kierowcy?

W brytyjskim systemie znaków drogowych kolor czerwony oznacza obowiązek - przekroczenie tak oznaczonego ograniczenia prędkości grozi mandatem, punktami karnymi, a w skrajnych przypadkach odebraniem prawa jazdy.

Zielony znak to jedynie sugestia. Podaje prędkość, która w danym miejscu jest uznawana za bezpieczną. Można ją przekroczyć bez ryzyka otrzymania mandatu, ale kierowca robi to na własną odpowiedzialność. Jeśli przekroczenie prędkości doprowadzi do wypadku, będzie to istotny argument w sądzie na niekorzyść kierującego.

Gdzie można spotkać zielone ograniczenia prędkości?

Najczęściej zielone ograniczenia prędkości znajdują się:

w pobliżu szkół i przedszkoli,

w gęsto zabudowanych osiedlach mieszkaniowych,

na wąskich drogach z ograniczoną widocznością,

w rejonach popularnych tras rowerowych i pieszych.

Nie ma centralnej bazy danych o liczbie takich znaków, bo ich montaż zależy od decyzji lokalnych władz drogowych. Szacuje się jednak, że jest to kilkaset lokalizacji w całej Wielkiej Brytanii.

W polskich przepisach nie ma odpowiednika zielonego ograniczenia prędkości. Zamiast tego stosuje się inne metody zwiększania ostrożności kierowców:

znak T-27 ("Agatka") - żółta tablica z symbolem dziecka trzymającego lizak, przypominająca o konieczności zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu szkoły,

strefa zamieszkania (D-40) - ograniczenie prędkości do 20 km/h, pierwszeństwo dla pieszych na całej szerokości drogi,

progi zwalniające, wysepki i szykany drogowe.

W przeciwieństwie do zielonych znaków z Wielkiej Brytanii, polskie rozwiązania mają moc prawną i nakładają obowiązki na kierowców.

Czy zielone ograniczenia prędkości zdają egzamin?

Brytyjskie badania wskazują, że kierowcy często reagują na zielone ograniczenia, szczególnie jeśli są one połączone z dodatkowymi elementami - np. zwężeniem pasa, innym kolorem nawierzchni czy obecnością fotoradaru.

Eksperci zaznaczają jednak, że ich skuteczność jest największa w miejscach, gdzie kierowca już spodziewa się potencjalnego zagrożenia. W miejscach, które wydają się bezpieczne, zielone znaki mogą być ignorowane.

