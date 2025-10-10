Spis treści: Gdzie i kiedy pieszy musi mieć odblask? Jaki jest mandat za brak odblasków? Dlaczego odblaski ratują życie? Jakie odblaski są najlepsze?

Choć obowiązek noszenia odblasków poza terenem zabudowanym obowiązuje już od 2014 roku, wielu pieszych nadal nie wie, kiedy dokładnie muszą ich używać - i gdzie zaczyna się obszar, w którym ich brak oznacza mandat. Policja podkreśla, że kontrole w tym zakresie są coraz częstsze, szczególnie w małych miejscowościach i przy drogach krajowych.

Gdzie i kiedy pieszy musi mieć odblask?

Zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym: "Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów".

Oznacza to, że obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy pieszy idzie chodnikiem lub po specjalnie wydzielonej ścieżce pieszo-rowerowej. Jednak wystarczy, że taka infrastruktura się kończy, a pieszy porusza się poboczem - wówczas brak odblasku jest wykroczeniem.

Obowiązek ten dotyczy również osób prowadzących rower, hulajnogę elektryczną, wózek dziecięcy, a także osób na wózkach inwalidzkich. Policja traktuje ich jako uczestników ruchu pieszych, więc również oni powinni być wyposażeni w odblaski po zmroku.

Jaki jest mandat za brak odblasków?

Za brak elementu odblaskowego w warunkach ograniczonej widoczności poza obszarem zabudowanym grozi mandat w wysokości od 20 do nawet 3 tys. zł (zgodnie z art. 97 Kodeksu wykroczeń o naruszeniu przepisów o bezpieczeństwie). Często policjanci starają się bardziej pouczać i edukować niż karać, jednak bywa, że sięgają też po bloczek, na którym najczęściej pojawia się kwota 100 zł.

Nie ma przy tym znaczenia, czy pieszy "tylko na chwilę" wyszedł za znak D-43 oznaczający koniec terenu zabudowanego - przepisy są jednoznaczne. Po zmroku obowiązek odblasku dotyczy każdego, kto znajdzie się poza terenem zabudowanym i nie korzysta z chodnika czy ścieżki pieszo-rowerowej.

Dlaczego odblaski ratują życie?

Różnica w widoczności pieszego z odblaskami i bez nich jest kolosalna. Osoba w ciemnym ubraniu jest widoczna dla kierowcy dopiero z odległości około 30-40 metrów, podczas gdy pieszy z odblaskiem - nawet z 250 metrów. Jadąc z prędkością 90 km/h, samochód pokonuje 25 metrów w sekundę. To oznacza, że kierowca widzący pieszego bez odblasku ma mniej niż dwie sekundy na reakcję, podczas gdy w przypadku osoby z odblaskiem - aż dziesięć razy więcej.

Dlatego policja także w tym roku organizuje akcję przypominającą o noszeniu odblasków Świeć przykładem i rozdaje pieszym elementy odblaskowe. Jak podkreślają funkcjonariusze, nawet najmniejszy odblask może uratować życie - nie tylko na drogach wiejskich, ale także przy wylotówkach dużych miast, gdzie piesi często pojawiają się po zmroku.

Jakie odblaski są najlepsze?

Najpopularniejsze formy to opaski, zawieszki, kamizelki oraz naklejki odblaskowe. Wybierając element, warto zwrócić uwagę, by był widoczny z każdej strony i odbijał światło z reflektorów samochodowych. Najlepszy efekt dają elementy umieszczone na wysokości kolan, dłoni lub środka klatki piersiowej. Koszt takiego odblasku to zaledwie kilka złotych.

Nissan Micra powraca. Teraz jest bardziej francuski niż japoński motoryzacja INTERIA.PL