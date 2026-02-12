Nowe znaki drogowe już od 19 lutego. Na co muszą uważać kierowcy?

Mirosław Domagała

Już wkrótce na polskich drogach pojawią się nowe znaki i tablice drogowe. Wszystko za sprawą przepisów, które zaczną obowiązywać 19 lutego 2026 roku.

Zestaw znaków drogowych i tablic kierunkowych wskazujący różne kierunki jazdy oraz informacje o autostradach, centrum handlowym i pobliskich miastach, takich jak Katowice, Gliwice, Tychy i Łódź. Widoczne fragmenty jezdni, barierki drogowe oraz infrastr...
Na drogach pojawią się m.in. nowe tablice informacyjne na drogach ekspresowych i autostradachTomasz KawkaEast News

Spis treści:

  1. Nowe znaki drogowe
  2. Nowe tablice na drogach ekspresowych i autostradach
  3. Czy stare znaki drogowe będą ważne?

14 stycznia Ministrowie Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji wydali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Na początku lutego zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw, stając się obowiązującym prawem.

Zmiany mają charakter porządkowy, ich celem jest zapewnienie spójności i przejrzystości przepisów dotyczących oznakowania dróg.

Nowe znaki drogowe

W rozporządzeniu m.in. pojawiły się nowe definicje znaków D-23b i D-23C, czyli tablic informacyjnych o stacjach ładowania samochodów elektrycznych (w definicji dopisano ładowanie samochodów hybrydowych).

Całkowitą nowością jest znak F-23, który oznacza pas wielofunkcyjny. Takie rozwiązanie już jest spotykane na polskich drogach, ale nie miało wcześniej określonego oznakowania.

Chodzi o odcinek drogi, na którym w środkowej części wytyczono rzeczony pas wielofunkcyjny, który jest przeznaczony dla pojazdów skręcających z drogi głównej lub wjeżdżających na nią z drogi podporządkowanej, posesji czy parkingu.

    Pas wielofunkcyjny będzie wyznaczany wyłącznie w terenie zabudowanym i w miejscu, gdzie jest wyznaczony nie będzie można wyprzedzać.

    Nowością jest również wprowadzenie znaku F-24 "Zły kierunek". Takie tablice informacyjne od pewnego czasu są stosowane przez GDDKiA i mają zapobiegać wjazdom pod prąd na drogi ekspresowe i autostrady, teraz ich stosowanie będzie już zalegalizowane i uregulowane przepisami.

    Zbiór przykładów polskich tablic drogowych kierunkowych z nazwami miast, numerami dróg oraz znak ostrzegawczy STOP ze znakiem zakazu wjazdu pod prąd. Dominują barwy zielona, biała, czerwona i żółta, układ elementów przypomina wzorce tablic używanych na...
    Takie m.in. nowe znaki pojawią się na drogach od 19 lutegomateriały prasowe

    Nowe tablice na drogach ekspresowych i autostradach

    Ponadto pojawiły się nowe definicje drogowskazów stosowanych na autostradach i drogach ekspresowych.

    Czy stare znaki drogowe będą ważne?

    Ustawodawca zadbał o to, by nie powstała luka prawna i by znaki, które już stoją przy drogach, ale nie są ujęte w nowym rozporzędzeniu, nie straciły nagle ważności.

    W przepisach zapisane, że znaki znaki już istniejące zachowają swoje znaczenie, przy czym trzeba będzie je wymienić maksymalnie w ciągu 10 lat.

