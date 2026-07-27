W skrócie Znak B-43 wyznacza strefę ograniczonej prędkości i nie przestaje obowiązywać po przejechaniu skrzyżowania, a dopiero po napotkaniu znaku B-44 oznaczającego koniec strefy.

Kwadratowy znak B-43 jest najczęściej stosowany w miejscach wymagających długotrwałego ograniczenia prędkości, takich jak osiedla, okolice szkół czy centra miast.

Ignorowanie znaku B-43 skutkuje mandatami według taryfikatora na 2026 r., który przewiduje kary od 50 zł do 2,5 tys. zł lub 5 tys. zł w warunkach recydywy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Choć znak B-43 można spotkać na polskich drogach od lat to wielu kierowców wciąż nie zna zasad jego obowiązywania. To właśnie dlatego jest jednym z najczęściej wykorzystywanych miejsc do kontroli prędkości przez funkcjonariuszy policji.

Kwadratowy znak wygląda znajomo, ale obowiązuje zupełnie inaczej. B-43 zaskakuje kierowców

Znak B-43, czyli strefa ograniczonej prędkości, na pierwszy rzut oka przypomina klasyczny znak ograniczenia prędkości. Różni się jednak kształtem - nie jest okrągły, a kwadratowy.

W przeciwieństwie do tradycyjnego znaku ograniczenia prędkości B-43 nie przestaje obowiązywać po przejechaniu przez skrzyżowanie. Ograniczenie pozostaje w mocy aż do momentu minięcia znaku B-44, czyli przekreślonego znaku oznaczającego koniec strefy ograniczonej prędkości. To jeden z najczęściej popełnianych błędów przez kierowców, którzy po skrzyżowaniu automatycznie przyspieszają i sąmylnie przekonani, że ograniczenie prędkości już nie obowiązuje.

Znak B-43 odwołuje znak B-44, a nie najbliższe skrzyżowanie. East News/Przemek Świderski East News

Dlaczego stosuje się znak B-43?

Przepisy przewidują stosowanie znaku B-43 wszędzie tam, gdzie niższa prędkość powinna obowiązywać przez zdecydowanie dłuższy czas, a nie tylko na krótkim odcinku drogi. Najczęściej można go spotkać na osiedlach, w centrach miast, w pobliżu szkół, przedszkoli czy miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych. Typowym przykładem jest strefa z ograniczeniem do 30 km/h, która obejmuje kilka ulic jednocześnie. Dzięki temu zarządca drogi nie musi ustawiać klasycznego ograniczenia prędkości za każdym skrzyżowaniem.

Kierowcy masowo wpadają za znakiem B-43. Mandaty za przekroczenie prędkości w 2026 r.

Za zignorowanie znaku B-43 grożą wysokie mandaty.

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w 2026 r.:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31-40 km/h - mandat 800 zł / 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych,

o 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł / 2 tys. zł i 11 punktów karnych,

o 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł / 3 tys. zł i 13 punktów karnych,

o 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł / 4 tys. zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł / 5 tys. zł i 15 punktów karnych.

Od 2026 r. łatwiej stracić prawo jazdy. Z prędkością uważaj nie tylko w terenie zabudowanym

Tegoroczne wakacje są pierwszymi, podczas których obowiązują rozszerzone przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy za znaczące przekroczenie dozwolonej prędkości. Do niedawna kierowca tracił prawo jazdy na trzy miesiące, jeśli przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h wyłącznie na obszarze zabudowanym. Od 2026 r. przepisy zostały rozszerzone o drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza terenem zabudowanym.

Na autostradzie obowiązują inne zasady. Za przekroczenie prędkości nie stracisz prawa jazdy

Nowe przepisy nie dotyczą wszystkich dróg poza terenem zabudowanym. Na autostradach oraz drogach ekspresowych przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h nadal skutkuje wyłącznie mandatem i punktami karnymi. Kierowcy nie grozi w takim przypadku czasowe zatrzymanie prawa jazdy.

Wybierając się w wakacyjną podróż szczególną ostrożność należy zachować przede wszystkim na drogach lokalnych i wojewódzkich, gdzie bardzo często można spotkać zarówno znak B-43, jak i policyjne patrole kontrolujące prędkość. Warto pamiętać, że w przypadku kwadratowego ograniczenia prędkości powrót do wcześniejszego limitu następuje dopiero po minięciu znaku B-44.